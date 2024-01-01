Алмере Сити - Фейеноорд 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
10 Ноября 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Фейеноорд, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|22
|зщ
|Тео Барбе
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|19
|пз
|Том Хайе
|8
|пз
|Anas Tahiri
|27
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|9
|нп
|Томас Робине
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|16
|зщ
|Уго Буэно
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|24
|пз
|Гиваи Зехиэль
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|17
|нп
|Лука Иванушец
Главные тренеры
|Хедвигес Мадуро
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|6 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|25.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|0 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|22
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|21
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|11
|15
|9
|НАК Бреда
|11
|15
|10
|НЕК Неймеген
|11
|13
|11
|Виллем II
|11
|12
|12
|Гронинген
|12
|12
|13
|ПЕК Зволле
|12
|12
|14
|Хераклес
|12
|12
|15
|Спарта
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|11
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|11
|4