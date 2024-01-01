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Алмере Сити - Фейеноорд 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
10 Ноября 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Алмере Сити
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Фейеноорд, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Фейеноорд
Роттердам
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
22 Франция зщ Тео Барбе
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
19 Нидерланды пз Том Хайе
8 Бельгия пз Anas Tahiri
27 Франция пз Логан Делорье-Шобе
11 Франция нп Жуниор Кадиль
9 Франция нп Томас Робине
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
16 Испания зщ Уго Буэно
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
24 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
14 Бразилия пз Игор Пайшао
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
17 Хорватия нп Лука Иванушец
Главные тренеры
Нидерланды Хедвигес Мадуро
Дания Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Алмере Сити0 : 2Фейеноорд
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Фейеноорд6 : 1Алмере Сити
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 0Алмере Сити
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 3 : 0Алмере Сити
25.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Алмере Сити1 : 0
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 2Алмере Сити
04.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Алмере Сити0 : 1
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Фейеноорд1 : 3
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Фейеноорд3 : 2
30.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фейеноорд0 : 2
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 0 : 2Фейеноорд
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 3Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1130
2
Лига чемпионов
Утрехт1128
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1025
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1122
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1121
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1117
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1115
9 НАК Бреда1115
10 НЕК Неймеген1113
11 Виллем II1112
12 Гронинген1212
13 ПЕК Зволле1212
14 Хераклес1212
15 Спарта1211
16
Стыковая зона
Херенвен1111
17
Зона вылета
Алмере Сити116
18
Зона вылета
Валвейк114

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