Эштрела - Насьонал 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
10 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Насьонал, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Насьонал
Фуншал
|30
|вр
|Бруно
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|26
|пз
|Leonel Bucca
|19
|пз
|Паулу Морейра
|22
|пз
|Леу Кордейру
|28
|нп
|Рубен Лима
|25
|нп
|Нилтон Варела
|97
|нп
|Жовани Кабрал
|9
|нп
|Родриго Перейра
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|88
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|11
|пз
|Найджел Томас
|17
|нп
|Даниэл Пенья
|23
|нп
|Isaac Aguiar
|7
|нп
|Рубен Маседу
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|01.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|5 : 1
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|04.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|2 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|30
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|10
|27
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|9
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|10
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|18
|6
|Санта-Клара
|10
|18
|7
|Фамаликан
|11
|17
|8
|Морейренсе
|11
|17
|9
|Каза Пия
|11
|13
|10
|Жил Висенте
|11
|10
|11
|Эшторил
|11
|10
|12
|АВС
|11
|10
|13
|Боавишта
|10
|9
|14
|Риу Аве
|10
|9
|15
|Арока
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|11
|5