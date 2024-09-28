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Эштрела - Насьонал 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
10 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Эштрела
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Насьонал, которое состоится 10 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Насьонал
Фуншал
30 Бразилия вр Бруно
77 Португалия зщ Данилу Вейга
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
5 Франция зщ Иссьяр Драме
26 Аргентина пз Leonel Bucca
19 Португалия пз Паулу Морейра
22 Бразилия пз Леу Кордейру
28 Португалия нп Рубен Лима
25 Португалия нп Нилтон Варела
97 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
9 Бразилия нп Родриго Перейра
37 Бразилия вр Лукас
22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
88 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
11 Нидерланды пз Найджел Томас
17 Бразилия нп Даниэл Пенья
23 Бразилия нп Isaac Aguiar
7 Португалия нп Рубен Маседу
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
01.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 5 : 1Эштрела
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела2 : 2
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3 ДВЭштрела
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 3 : 0Эштрела
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела2 : 1
04.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Насьонал2 : 0
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 0Насьонал
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 2 : 1Насьонал
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 0Насьонал
20.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1030
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1027
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика922
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1020
5 Витория Гимарайнш1018
6 Санта-Клара1018
7 Фамаликан1117
8 Морейренсе1117
9 Каза Пия1113
10 Жил Висенте1110
11 Эшторил1110
12 АВС1110
13 Боавишта109
14 Риу Аве109
15 Арока118
16
Стыковая зона
Насьонал98
17
Зона вылета
Эштрела106
18
Зона вылета
Фаренсе115

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