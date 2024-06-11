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Франция - Израиль 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
14 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 2. 5-й тур
Франция
Израиль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Израиль, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 2. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Израиль
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
ИзраильРан Бен-Шимон
История личных встреч
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 3-й турИзраиль1 : 4Франция
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 4-й тур1 : 2Франция
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 3-й турИзраиль1 : 4Франция
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 2-й турФранция2 : 0
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 1-й турФранция1 : 3
09.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финала2 : 1Франция
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 4-й тур4 : 1Израиль
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 3-й турИзраиль1 : 4Франция
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 2-й турИзраиль1 : 2
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 1-й тур3 : 1Израиль
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 4Израиль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги наций: Франция — Израиль. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия410
2
1/4 финала
Франция49
3
Стыковая зона
Бельгия44
4
Зона вылета
Израиль40
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия47
2 Беларусь46
3 Болгария45
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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