Словения - Норвегия 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
14 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Норвегия, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Норвегия
|1
|вр
|Ян Облак
|13
|зщ
|Эрик Янжа
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
|6
|зщ
|Яка Бийол
|3
|зщ
|Юре Балковец
|20
|зщ
|Петар Стоянович
|22
|пз
|Адам Черин
|10
|пз
|Тими Элшник
|17
|пз
|Ян Млакар
|9
|нп
|Андраж Шпорар
|11
|нп
|Беньямин Шешко
|13
|вр
|Эгиль Сельвик
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|21
|зщ
|Стиан Грегерсен
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|6
|пз
|Патрик Берг
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|8
|пз
|Сандер Берге
|7
|нп
|Александр Сёрлот
|20
|нп
|Антонио Нуса
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Столе Сольбаккен
История личных встреч
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 3-й тур
|3 : 0
|24.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 5-й тур
|2 : 1
|09.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 3-й тур
|0 : 0
|16.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 5-й тур
|1 : 1
|13.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 3-й тур
|1 : 0
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа E. 9-й тур
|3 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа E. 2-й тур
|2 : 1
|13.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 4-й тур
|0 : 1
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 3-й тур
|3 : 0
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 2-й тур
|3 : 0
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 1-й тур
|1 : 1
|01.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 0
|13.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 4-й тур
|5 : 1
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 3-й тур
|3 : 0
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 2-й тур
|2 : 1
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 1-й тур
|0 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|4
|7
| 3
Стыковая зона
|Польша
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Шотландия
|4
|1
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Франция
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Израиль
|4
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|5
| 3
Стыковая зона
|Венгрия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|4
|1
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|7
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|4
|1
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Чехия
|4
|7
|2
|Грузия
|4
|6
|3
|Албания
|4
|6
| 4
Зона вылета
|Украина
|4
|4
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Греция
|4
|12
|2
|Англия
|4
|9
|3
|Ирландия
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Финляндия
|4
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Норвегия
|4
|7
|2
|Австрия
|4
|7
|3
|Словения
|4
|7
| 4
Зона вылета
|Казахстан
|4
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Турция
|4
|10
|2
|Уэльс
|4
|8
|3
|Исландия
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Черногория
|4
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|4
|10
|2
|Словакия
|4
|10
|3
|Эстония
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|4
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|4
|12
|2
|Косово
|4
|9
|3
|Кипр
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Литва
|4
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|4
|7
|2
|Беларусь
|4
|6
|3
|Болгария
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|4
|2
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Македония
|4
|10
|2
|Армения
|4
|4
|3
|Латвия
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|4
|3
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гибралтар
|3
|5
|2
|Сан-Марино
|2
|3
|3
|Лихтенштейн
|3
|2
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|3
|6
|2
|Мальта
|3
|6
|3
|Андорра
|2
|0