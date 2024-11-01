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Словения - Норвегия 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
14 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Словения
Норвегия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Норвегия, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Норвегия
1СловенияврЯн Облак
13СловениязщЭрик Янжа
21СловениязщВанья Дркушич
6СловениязщЯка Бийол
3СловениязщЮре Балковец
20СловениязщПетар Стоянович
22СловенияпзАдам Черин
10СловенияпзТими Элшник
17СловенияпзЯн Млакар
9СловениянпАндраж Шпорар
11СловениянпБеньямин Шешко
13НорвегияврЭгиль Сельвик
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
4НорвегиязщЛео Эстигор
21НорвегиязщСтиан Грегерсен
16НорвегиязщМаркус Педерсен
6НорвегияпзПатрик Берг
2НорвегияпзМортен Торсбю
8НорвегияпзСандер Берге
7НорвегиянпАлександр Сёрлот
20НорвегиянпАнтонио Нуса
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
СловенияМатьяж Кек
НорвегияСтоле Сольбаккен
История личных встреч
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й турНорвегия3 : 0Словения
24.09.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 5-й турСловения2 : 1Норвегия
09.06.2022Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 3-й турНорвегия0 : 0Словения
16.11.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 5-й турСловения1 : 1Норвегия
13.10.2018Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 3-й турНорвегия1 : 0Словения
11.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа E. 9-й турСловения3 : 0Норвегия
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа E. 2-й турНорвегия2 : 1Словения
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 4-й тур0 : 1Словения
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й турНорвегия3 : 0Словения
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й турСловения3 : 0
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 1-й турСловения1 : 1
01.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала0 : 0 3 : 0Словения
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 4-й тур5 : 1Норвегия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 3-й турНорвегия3 : 0Словения
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 2-й турНорвегия2 : 1
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 1-й тур0 : 0Норвегия
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 1Норвегия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия410
2
1/4 финала
Франция49
3
Стыковая зона
Бельгия44
4
Зона вылета
Израиль40
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия47
2 Беларусь46
3 Болгария45
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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