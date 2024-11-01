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Кувейт - Южная Корея 14 Ноября прямая трансляция

14 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 5-й тур
Кувейт
Южная Корея

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кувейт - Южная Корея, которое состоится 14 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кувейт
Южная Корея
Главные тренеры
Испания Хуан Антонио Торроха Пицци
Испания Хуан Антонио Торроха Пицци
Южная Корея Хон Мён Бо
История личных встреч
29.03.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа G. 10-й тур Южная Корея3 : 0Кувейт
08.10.2015 ЧМ-2018 - Азия Группа G. 5-й тур Кувейт0 : 1Южная Корея
13.01.2015 Кубок Азии Группа A. 2-й тур Кувейт0 : 1Южная Корея
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 4-й тур 2 : 2Кувейт
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 3-й тур 4 : 0Кувейт
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур Кувейт0 : 0
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 1-й тур 1 : 1Кувейт
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа A. 6-й тур Кувейт1 : 0
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 4-й тур Южная Корея3 : 2
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 3-й тур 0 : 2Южная Корея
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур 1 : 3Южная Корея
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 1-й тур Южная Корея0 : 0
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа C. 6-й тур Южная Корея1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран410
2 Узбекистан410
3
Плей-офф
ОАЭ44
4
Плей-офф
Катар44
5 Киргизия43
6 КНДР42
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея410
2 Иордания47
3
Плей-офф
Ирак47
4
Плей-офф
Оман43
5 Кувейт43
6 Палестина42
Группа 3
КомандаИО
1 Япония410
2 Австралия45
3
Плей-офф
Саудовская Аравия45
4
Плей-офф
Бахрейн45
5 Индонезия43
6 Китай43

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