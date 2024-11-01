Россия - Бруней 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
15 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Бруней, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Бруней
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Винисиус Эутропио
История личных встреч
|05.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 0
|16.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧМ-2026 — Азия
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Бруней. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.