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Эквадор - Боливия 15 Ноября прямая трансляция

15 Ноября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур
Эквадор
2-й тайм, 87'
4 : 0
Боливия

  • 26'
    1:0
    Эннер Валенсия
  • 28'
    2:0
    Гонсало Плата
  • 49'
    3:0
    Гонсало Плата
  • 61'
    4:0
    Алан Минда
0'
45'
90'
  • 24'
    Хосе Сагредо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Боливия, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Боливия
1ЭквадорврЭрнан Галиндес
2ЭквадорзщХоэль Ордоньес
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
6ЭквадорзщВильям Пачо
7ЭквадорзщПервис Эступиньян
17ЭквадорпзАлан Минда
68'
20ЭквадорпзПедро Вите
21ЭквадорпзАлан Франко
75'
9ЭквадорнпДжон Йебоа
69'
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
68'
19ЭквадорнпГонсало Плата
68'
15ЭквадорпзАнхель Мена
68'
11ЭквадорнпKевин Родригес
68'
16ЭквадорнпДжереми Сармиенто
68'
18ЭквадорпзKeny Arroyo
69'
10ЭквадорпзКендри Паэс
75'
23БоливияврГильермо Вискарра
4БоливиязщЙомар Роча
80'
19БоливиязщЭфрайн Моралес
21БоливиязщХосе Сагредо
15БоливияпзГабриэль Вильямиль
18БоливияпзLuis Paz
46'
20БоливияпзХенри Вака
17БоливияпзАдалид Террасас
46'
6БоливияпзГектор Куэльяр
16БоливиянпСесар Меначо
46'
9БоливиянпEnzo Monteiro
10БоливиязщЛукас Чавез
46'
14БоливиянпГабриэль Сотомайор
46'
11БоливияOscar Lopez
46'
8БоливияCarlos Sejas
80'
Запасные
12ЭквадорврМойсес Рамирес
22ЭквадорврGonzalo Valle
4ЭквадорзщДжоаннер Чавес
14ЭквадорзщХавьер Арреага
5ЭквадорзщКристиан Рамирес
8ЭквадорпзКарлос Груэсо
23ЭквадорнпJohn Mercado
5БоливиязщМарсело Суарес
2БоливиянпSebastian Alvarez
1БоливияAlejandro Torrez
12БоливияLuis Banegas
7БоливияGustavo Mendoza
3БоливияLuis Barboza
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
БоливияОскар Вильегас
История личных встреч
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Эквадор3 : 1Боливия
13.10.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Боливия1 : 2Эквадор
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор1 : 0Боливия
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Эквадор3 : 0Боливия
29.03.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор2 : 1Боливия
12.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Боливия2 : 3Эквадор
11.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор3 : 0Боливия
11.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Боливия2 : 2Эквадор
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Эквадор2 : 0Боливия
16.06.2015 Кубок Америки Группа A Эквадор2 : 3Боливия
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 0 : 0Эквадор
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Эквадор0 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Эквадор1 : 0
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 1 : 0Эквадор
05.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Эквадор
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 6 : 0Боливия
10.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Боливия1 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 2Боливия
05.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Боливия4 : 0
02.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 3-й тур Боливия1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1122
2 Колумбия1019
3 Бразилия1117
4 Уругвай1016
5 Парагвай1116
6 Эквадор1013
7 Венесуэла1112
8 Боливия1012
9 Перу106
10 Чили105

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