Эквадор - Боливия 15 Ноября прямая трансляция
15 Ноября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур
2-й тайм, 87'
4 : 0
- 26'1:0Эннер Валенсия
- 28'2:0Гонсало Плата
- 49'3:0Гонсало Плата
- 61'4:0Алан Минда
0'
45'
90'
- 24'Хосе Сагредо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Боливия, которое состоится 15 Ноября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Боливия
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|2
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|7
|зщ
|Первис Эступиньян
|17
|пз
|Алан Минда
68'
|20
|пз
|Педро Вите
|21
|пз
|Алан Франко
75'
|9
|нп
|Джон Йебоа
69'
|13
|нп
|Эннер Валенсия
68'
|19
|нп
|Гонсало Плата
68'
|15
|пз
|Анхель Мена
68'
|11
|нп
|Kевин Родригес
68'
|16
|нп
|Джереми Сармиенто
68'
|18
|пз
|Keny Arroyo
69'
|10
|пз
|Кендри Паэс
75'
|23
|вр
|Гильермо Вискарра
|4
|зщ
|Йомар Роча
80'
|19
|зщ
|Эфрайн Моралес
|21
|зщ
|Хосе Сагредо
|15
|пз
|Габриэль Вильямиль
|18
|пз
|Luis Paz
46'
|20
|пз
|Хенри Вака
|17
|пз
|Адалид Террасас
46'
|6
|пз
|Гектор Куэльяр
|16
|нп
|Сесар Меначо
46'
|9
|нп
|Enzo Monteiro
|10
|зщ
|Лукас Чавез
46'
|14
|нп
|Габриэль Сотомайор
46'
|11
|Oscar Lopez
46'
|8
|Carlos Sejas
80'
Запасные
|12
|вр
|Мойсес Рамирес
|22
|вр
|Gonzalo Valle
|4
|зщ
|Джоаннер Чавес
|14
|зщ
|Хавьер Арреага
|5
|зщ
|Кристиан Рамирес
|8
|пз
|Карлос Груэсо
|23
|нп
|John Mercado
|5
|зщ
|Марсело Суарес
|2
|нп
|Sebastian Alvarez
|1
|Alejandro Torrez
|12
|Luis Banegas
|7
|Gustavo Mendoza
|3
|Luis Barboza
Главные тренеры
|Себастьян Беккасесе
|Оскар Вильегас
История личных встреч
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|13.10.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 2
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|3 : 0
|29.03.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|12.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 3
|11.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|11.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 2
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 0
|16.06.2015
|Кубок Америки
|Группа A
|2 : 3
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|0 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 0
|05.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|6 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 2
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|4 : 0
|02.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|11
|22
|2
|Колумбия
|10
|19
|3
|Бразилия
|11
|17
|4
|Уругвай
|10
|16
|5
|Парагвай
|11
|16
|6
|Эквадор
|10
|13
|7
|Венесуэла
|11
|12
|8
|Боливия
|10
|12
|9
|Перу
|10
|6
|10
|Чили
|10
|5