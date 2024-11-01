Черногория - Исландия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
16 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Исландия, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Исландия
Главные тренеры
|Роберт Просинечки
|Оге Харейде
История личных встреч
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 1-й тур
|2 : 0
|29.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|2 : 1
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 4-й тур
|1 : 0
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 3-й тур
|1 : 0
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 2-й тур
|1 : 2
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 1-й тур
|2 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 4-й тур
|2 : 4
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 3-й тур
|2 : 2
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 2-й тур
|3 : 1
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 1-й тур
|2 : 0
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|4
|7
| 3
Стыковая зона
|Польша
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Шотландия
|4
|1
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|5
|13
| 2
1/4 финала
|Франция
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|5
|4
| 4
Зона вылета
|Израиль
|5
|1
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|5
| 3
Стыковая зона
|Венгрия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|4
|1
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|7
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|4
|1
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Чехия
|4
|7
|2
|Грузия
|4
|6
|3
|Албания
|4
|6
| 4
Зона вылета
|Украина
|4
|4
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Англия
|5
|12
|2
|Греция
|5
|12
|3
|Ирландия
|5
|6
| 4
Зона вылета
|Финляндия
|5
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|5
|10
|2
|Норвегия
|5
|10
|3
|Словения
|5
|7
| 4
Зона вылета
|Казахстан
|5
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Турция
|4
|10
|2
|Уэльс
|4
|8
|3
|Исландия
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Черногория
|4
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|4
|10
|2
|Словакия
|4
|10
|3
|Эстония
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|4
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|4
|12
|2
|Косово
|4
|9
|3
|Кипр
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Литва
|4
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|4
|7
|2
|Беларусь
|4
|6
|3
|Болгария
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|4
|2
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Македония
|5
|13
|2
|Фарерские острова
|5
|6
|3
|Армения
|5
|4
| 4
Зона вылета
|Латвия
|5
|4
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гибралтар
|3
|5
|2
|Сан-Марино
|2
|3
|3
|Лихтенштейн
|3
|2
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|3
|6
|2
|Мальта
|3
|6
|3
|Андорра
|2
|0