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Черногория - Исландия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
16 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Черногория
Исландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Исландия, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Исландия
Главные тренеры
ХорватияРоберт Просинечки
НорвегияОге Харейде
История личных встреч
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й турИсландия2 : 0Черногория
29.02.2012Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2012Черногория2 : 1Исландия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 4-й тур1 : 0Черногория
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й тур1 : 0Черногория
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турЧерногория1 : 2
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й турИсландия2 : 0Черногория
09.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЧерногория1 : 3
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 4-й турИсландия2 : 4
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й турИсландия2 : 2
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й тур3 : 1Исландия
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й турИсландия2 : 0Черногория
10.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 0Исландия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия513
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия54
4
Зона вылета
Израиль51
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия512
2 Греция512
3 Ирландия56
4
Зона вылета
Финляндия50
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия510
2 Норвегия510
3 Словения57
4
Зона вылета
Казахстан51
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия47
2 Беларусь46
3 Болгария45
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония513
2 Фарерские острова56
3 Армения54
4
Зона вылета
Латвия54
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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