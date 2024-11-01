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Андорра - Молдавия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
16 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 2. 5-й тур
Андорра
Молдавия

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Молдавия, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 2. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Молдавия
Главные тренеры
АндорраКольдо Альварес
МолдавияСергей Викторович Клещенко
История личных встреч
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 3-й турМолдавия2 : 0Андорра
14.06.2022Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 4-й турМолдавия2 : 1Андорра
06.06.2022Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 2-й турАндорра0 : 0Молдавия
11.10.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа H. 7-й турАндорра1 : 0Молдавия
08.06.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа H. 3-й турМолдавия1 : 0Андорра
28.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Андорра0 : 1Молдавия
05.03.2014Товарищеские матчи (сборные)Март 2014Андорра0 : 3Молдавия
14.08.2013Товарищеские матчи (сборные)Август 2013Молдавия1 : 1Андорра
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Молдавия2 : 1Андорра
13.10.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиАндорра2 : 0
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 3-й турМолдавия2 : 0Андорра
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 2-й турАндорра0 : 1
04.09.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи1 : 0Андорра
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 0Андорра
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 4-й тур1 : 0Молдавия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 3-й турМолдавия2 : 0Андорра
10.09.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиМолдавия1 : 0
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 1-й турМолдавия2 : 0
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиМолдавия0 : 4
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия513
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия54
4
Зона вылета
Израиль51
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия512
2 Греция512
3 Ирландия56
4
Зона вылета
Финляндия50
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия510
2 Норвегия510
3 Словения57
4
Зона вылета
Казахстан51
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия47
2 Беларусь46
3 Болгария45
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония513
2 Фарерские острова56
3 Армения54
4
Зона вылета
Латвия54
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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