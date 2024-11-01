20:58 ()
Свернуть список

Уругвай - Колумбия 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур
Уругвай
Колумбия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Колумбия, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Колумбия
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Аргентина Нестор Лоренсо
История личных встреч
11.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала Уругвай0 : 1Колумбия
12.10.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Колумбия2 : 2Уругвай
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Уругвай0 : 0Колумбия
04.07.2021 Кубок Америки — 2021 1/4 финала Уругвай0 : 0 2 : 4Колумбия
13.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Колумбия0 : 3Уругвай
11.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Колумбия2 : 2Уругвай
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Уругвай3 : 0Колумбия
29.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/8 финала Колумбия2 : 0Уругвай
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 16-й тур Уругвай2 : 0Колумбия
08.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 7-й тур Колумбия4 : 0Уругвай
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Уругвай0 : 0
12.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 0Уругвай
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 0 : 0Уругвай
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Уругвай0 : 0
02.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Уругвай1 : 1
15.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Колумбия4 : 0
10.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 0Колумбия
10.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Колумбия2 : 1
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 1 : 1Колумбия
15.07.2024 Кубок Америки — 2024 Финал 1 : 0 ДВКолумбия
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1122
2 Колумбия1019
3 Бразилия1117
4 Уругвай1016
5 Эквадор1116
6 Парагвай1116
7 Венесуэла1112
8 Боливия1112
9 Перу106
10 Чили105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close