Уругвай - Колумбия 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Колумбия, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Колумбия
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Нестор Лоренсо
История личных встреч
|11.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|0 : 1
|12.10.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 2
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|04.07.2021
|Кубок Америки — 2021
|1/4 финала
|0 : 0 2 : 4
|13.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|0 : 3
|11.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 2
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|3 : 0
|29.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 16-й тур
|2 : 0
|08.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 7-й тур
|4 : 0
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|0 : 0
|12.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|0 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 0
|02.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 1
|15.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Финал
|1 : 0 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|11
|22
|2
|Колумбия
|10
|19
|3
|Бразилия
|11
|17
|4
|Уругвай
|10
|16
|5
|Эквадор
|11
|16
|6
|Парагвай
|11
|16
|7
|Венесуэла
|11
|12
|8
|Боливия
|11
|12
|9
|Перу
|10
|6
|10
|Чили
|10
|5