20:58 ()
Свернуть список

Урал - Енисей 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
Урал
Енисей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Енисей, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
РоссияЕвгений Геннадьевич Аверьянов
РоссияСергей Александрович Томаров
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турЕнисей3 : 0Урал
07.04.2019Россия - Премьер-Лига22-й турУрал3 : 2Енисей
22.09.2018Россия - Премьер-Лига8-й турЕнисей1 : 2Урал
14.02.2017Кубок ФНЛГруппа B. 2-й турУрал0 : 2Енисей
24.09.2015Кубок России1/16 финалаЕнисей1 : 2Урал
26.10.2012ФНЛ - Первый дивизион18-й турЕнисей0 : 1Урал
16.07.2012ФНЛ - Первый дивизион2-й турУрал1 : 1Енисей
14.10.2011ФНЛ - Первый дивизион33-й турЕнисей1 : 1Урал
04.06.2011ФНЛ - Первый дивизион13-й турУрал0 : 0Енисей
28.07.2006Россия - Первый дивизион - 200624-й турУрал4 : 0Енисей
10.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур0 : 2Урал
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяУрал1 : 3
04.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турУрал0 : 0
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 6Урал
29.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финала0 : 1Урал
09.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур2 : 0Енисей
02.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турЕнисей2 : 0
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур4 : 1Енисей
20.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турЕнисей1 : 0
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур1 : 1Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1836
2
Повышение
Балтика1836
3
Стыковая зона
Урал1830
4
Стыковая зона
Арсенал Т1829
5 Сочи1828
6 Черноморец1827
7 Чайка1825
8 Родина1824
9 СКА-Хабаровск1824
10 Енисей1823
11 Ротор1823
12 КАМАЗ1822
13 Нефтехимик1822
14 Сокол1819
15 Шинник1818
16
Зона вылета
Алания1818
17
Зона вылета
Уфа1817
18
Зона вылета
Тюмень189

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close