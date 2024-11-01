КАМАЗ - Балтика 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Балтика, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|27.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 1
|03.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|0 : 0
|14.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 2
|26.03.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|39-й тур
|0 : 1
|27.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 1
|17.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 0
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 2
|29.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|18
|36
| 2
Повышение
|Балтика
|18
|36
| 3
Стыковая зона
|Урал
|18
|30
| 4
Стыковая зона
|Арсенал Т
|18
|29
|5
|Сочи
|18
|28
|6
|Черноморец
|18
|27
|7
|Чайка
|18
|25
|8
|Родина
|18
|24
|9
|СКА-Хабаровск
|18
|24
|10
|Енисей
|18
|23
|11
|Ротор
|18
|23
|12
|КАМАЗ
|18
|22
|13
|Нефтехимик
|18
|22
|14
|Сокол
|18
|19
|15
|Шинник
|18
|18
| 16
Зона вылета
|Алания
|18
|18
| 17
Зона вылета
|Уфа
|18
|17
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|18
|9