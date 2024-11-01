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КАМАЗ - Балтика 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
КАМАЗБалтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Балтика, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
25.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турБалтика1 : 0КАМАЗ
26.03.2023Россия - Мелбет Первая лига24-й турБалтика1 : 0КАМАЗ
04.09.2022Россия - Мелбет Первая лига8-й турКАМАЗ0 : 0Балтика
27.11.2021ФНЛ - Первый дивизион25-й турБалтика0 : 0КАМАЗ
21.08.2021ФНЛ - Первый дивизион7-й турКАМАЗ0 : 1Балтика
03.04.2016ФНЛ - Первый дивизион29-й турКАМАЗ0 : 0Балтика
14.09.2015ФНЛ - Первый дивизион11-й турБалтика1 : 2КАМАЗ
26.03.2012ФНЛ - Первый дивизион39-й турКАМАЗ0 : 1Балтика
27.10.2011ФНЛ - Первый дивизион36-й турБалтика0 : 1КАМАЗ
17.06.2011ФНЛ - Первый дивизион16-й турКАМАЗ0 : 0Балтика
09.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турКАМАЗ3 : 1
02.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й тур2 : 1КАМАЗ
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турКАМАЗ1 : 0
19.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й тур1 : 0КАМАЗ
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур0 : 0КАМАЗ
09.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур1 : 2Балтика
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться5 : 0Балтика
03.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турБалтика2 : 0
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяБалтика5 : 2
29.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаБалтика0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1836
2
Повышение
Балтика1836
3
Стыковая зона
Урал1830
4
Стыковая зона
Арсенал Т1829
5 Сочи1828
6 Черноморец1827
7 Чайка1825
8 Родина1824
9 СКА-Хабаровск1824
10 Енисей1823
11 Ротор1823
12 КАМАЗ1822
13 Нефтехимик1822
14 Сокол1819
15 Шинник1818
16
Зона вылета
Алания1818
17
Зона вылета
Уфа1817
18
Зона вылета
Тюмень189

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