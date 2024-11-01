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Нефтехимик - Арсенал Т 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
Нефтехимик
Арсенал Т

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Арсенал Т, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
РоссияКирилл Александрович Новиков
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
11.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турАрсенал Т1 : 1Нефтехимик
11.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турАрсенал Т1 : 0Нефтехимик
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турНефтехимик0 : 0Арсенал Т
02.04.2023Россия - Мелбет Первая лига25-й турНефтехимик1 : 0Арсенал Т
11.09.2022Россия - Мелбет Первая лига9-й турАрсенал Т2 : 1Нефтехимик
23.03.2014ФНЛ - Первый дивизион28-й турНефтехимик2 : 3Арсенал Т
23.08.2013ФНЛ - Первый дивизион10-й турАрсенал Т2 : 1Нефтехимик
09.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турНефтехимик1 : 2
03.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й тур3 : 2Нефтехимик
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турНефтехимик0 : 0
19.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й тур0 : 0Нефтехимик
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турНефтехимик1 : 0
09.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур0 : 0Арсенал Т
02.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й тур1 : 0Арсенал Т
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турАрсенал Т1 : 1
21.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й тур2 : 2Арсенал Т
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турАрсенал Т1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1836
2
Повышение
Балтика1836
3
Стыковая зона
Урал1830
4
Стыковая зона
Арсенал Т1829
5 Сочи1828
6 Черноморец1827
7 Чайка1825
8 Родина1824
9 СКА-Хабаровск1824
10 Енисей1823
11 Ротор1823
12 КАМАЗ1822
13 Нефтехимик1822
14 Сокол1819
15 Шинник1818
16
Зона вылета
Алания1818
17
Зона вылета
Уфа1817
18
Зона вылета
Тюмень189

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