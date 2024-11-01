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Англия - Ирландия 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
17 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 6-й тур
Англия
Ирландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Ирландия, которое состоится 17 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Ирландия
Главные тренеры
ИрландияЛи Карсли
ИсландияХеймир Хадльгримссон
История личных встреч
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й турИрландия0 : 2Англия
12.11.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Англия3 : 0Ирландия
07.06.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Ирландия0 : 0Англия
29.05.2013Товарищеские матчи (сборные)Май 2013Англия1 : 1Ирландия
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 5-й тур0 : 3Англия
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й тур1 : 3Англия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турАнглия1 : 2
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й турАнглия2 : 0
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й турИрландия0 : 2Англия
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 5-й турИрландия1 : 0
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й тур2 : 0Ирландия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й тур1 : 2Ирландия
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й турИрландия0 : 2
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 1-й турИрландия0 : 2Англия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия513
2
1/4 финала
Хорватия57
3
Стыковая зона
Польша54
4
Зона вылета
Шотландия54
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия513
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия54
4
Зона вылета
Израиль51
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания513
2
1/4 финала
Дания57
3
Стыковая зона
Сербия55
4
Зона вылета
Швейцария52
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия57
2 Чехия47
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина55
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия512
2 Греция512
3 Ирландия56
4
Зона вылета
Финляндия50
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия510
2 Норвегия510
3 Словения57
4
Зона вылета
Казахстан51
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция511
2 Уэльс59
3 Исландия57
4
Зона вылета
Черногория50
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония54
4
Зона вылета
Азербайджан51
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр56
4
Зона вылета
Литва50
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия510
2 Болгария58
3 Беларусь56
4
Зона вылета
Люксембург52
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония513
2 Фарерские острова56
3 Армения54
4
Зона вылета
Латвия54
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар46
2 Сан-Марино34
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия49
2 Мальта36
3 Андорра30

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