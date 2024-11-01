Англия - Ирландия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
17 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Ирландия, которое состоится 17 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Ирландия
Главные тренеры
|Ли Карсли
|Хеймир Хадльгримссон
История личных встреч
|07.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 1-й тур
|0 : 2
|12.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|29.05.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2013
|1 : 1
|14.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 5-й тур
|0 : 3
|13.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 4-й тур
|1 : 3
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 3-й тур
|1 : 2
|10.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 2-й тур
|2 : 0
|07.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 1-й тур
|0 : 2
|14.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 5-й тур
|1 : 0
|13.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 4-й тур
|2 : 0
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 3-й тур
|1 : 2
|10.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 2-й тур
|0 : 2
|07.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 2. 1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|5
|13
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|5
|7
| 3
Стыковая зона
|Польша
|5
|4
| 4
Зона вылета
|Шотландия
|5
|4
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|5
|13
| 2
1/4 финала
|Франция
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|5
|4
| 4
Зона вылета
|Израиль
|5
|1
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|5
| 3
Стыковая зона
|Венгрия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|4
|1
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|5
|13
| 2
1/4 финала
|Дания
|5
|7
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|5
|5
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|5
|2
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|5
|7
|2
|Чехия
|4
|7
|3
|Албания
|4
|6
| 4
Зона вылета
|Украина
|5
|5
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Англия
|5
|12
|2
|Греция
|5
|12
|3
|Ирландия
|5
|6
| 4
Зона вылета
|Финляндия
|5
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|5
|10
|2
|Норвегия
|5
|10
|3
|Словения
|5
|7
| 4
Зона вылета
|Казахстан
|5
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Турция
|5
|11
|2
|Уэльс
|5
|9
|3
|Исландия
|5
|7
| 4
Зона вылета
|Черногория
|5
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|4
|10
|2
|Словакия
|4
|10
|3
|Эстония
|5
|4
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|5
|1
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|4
|12
|2
|Косово
|4
|9
|3
|Кипр
|5
|6
| 4
Зона вылета
|Литва
|5
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|5
|10
|2
|Болгария
|5
|8
|3
|Беларусь
|5
|6
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|5
|2
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Македония
|5
|13
|2
|Фарерские острова
|5
|6
|3
|Армения
|5
|4
| 4
Зона вылета
|Латвия
|5
|4
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гибралтар
|4
|6
|2
|Сан-Марино
|3
|4
|3
|Лихтенштейн
|3
|2
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|4
|9
|2
|Мальта
|3
|6
|3
|Андорра
|3
|0