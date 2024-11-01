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Лихтенштейн - Сан-Марино 18 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 7838
18 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 6-й тур
Лихтенштейн
Сан-Марино

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Сан-Марино, которое состоится 18 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лихтенштейн
Сан-Марино
Главные тренеры
ГерманияКонрад Фюнфштюк
ИталияРоберто Чеволи
История личных встреч
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 1-й турСан-Марино1 : 0Лихтенштейн
13.10.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 4-й турЛихтенштейн0 : 0Сан-Марино
08.09.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 2-й турСан-Марино0 : 2Лихтенштейн
31.03.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Лихтенштейн1 : 0Сан-Марино
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Сан-Марино0 : 1Лихтенштейн
14.11.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 0Лихтенштейн
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 4-й турЛихтенштейн0 : 0
10.10.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЛихтенштейн1 : 0
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 2-й тур2 : 2Лихтенштейн
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 1-й турСан-Марино1 : 0Лихтенштейн
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 5-й турСан-Марино1 : 1
13.10.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 0Сан-Марино
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 3-й тур1 : 0Сан-Марино
10.09.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи1 : 0Сан-Марино
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 1-й турСан-Марино1 : 0Лихтенштейн
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия513
2
1/4 финала
Хорватия57
3
Стыковая зона
Польша54
4
Зона вылета
Шотландия54
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия513
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия54
4
Зона вылета
Израиль51
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия513
2
1/4 финала
Нидерланды58
3
Стыковая зона
Венгрия55
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина51
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания513
2
1/4 финала
Дания57
3
Стыковая зона
Сербия55
4
Зона вылета
Швейцария52
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия58
2 Грузия57
3 Албания57
4
Зона вылета
Украина55
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия615
2 Греция615
3 Ирландия66
4
Зона вылета
Финляндия60
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия613
2 Австрия611
3 Словения68
4
Зона вылета
Казахстан61
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция612
2 Уэльс610
3 Исландия57
4
Зона вылета
Черногория50
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция513
2 Словакия510
3 Эстония54
4
Зона вылета
Азербайджан51
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр56
4
Зона вылета
Литва50
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия510
2 Болгария58
3 Беларусь56
4
Зона вылета
Люксембург52
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония616
2 Армения67
3 Фарерские острова66
4
Зона вылета
Латвия64
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар46
2 Сан-Марино34
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия49
2 Мальта36
3 Андорра30

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