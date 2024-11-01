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Венгрия - Германия 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
19 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 6-й тур
Главный судья: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия);
Венгрия
Германия

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Германия, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Германия
1ВенгрияврДенеш Дибус
4ВенгриязщМартон Дардаи
6ВенгриязщВилли Орбан
14ВенгриязщБендегуз Болла
18ВенгриязщЖолт Надь
21ВенгриязщЭндре Ботка
10ВенгрияпзДоминик Собослаи
13ВенгрияпзАндраш Шефер
8ВенгрияпзАдам Надь
20ВенгрияпзРоланд Шаллаи
19ВенгриянпБарнабаш Варга
12ГерманияврАлександр Нюбель
23ГерманиязщБенджамин Хенрихс
3ГерманиязщРобин Кох
2ГерманиязщАнтонио Рюдигер
21ГерманияпзРобин Госенс
8ГерманияпзРоберт Андрих
13ГерманияпзФеликс Нмеча
20ГерманияпзСерж Гнабри
14ГерманияпзЮлиан Брандт
19ГерманияпзЛерой Зане
9ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
ГерманияЮлиан Нагельсман
История личных встреч
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 1-й турГермания5 : 0Венгрия
19.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа A. 2-й турГермания2 : 0Венгрия
23.09.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 5-й турГермания0 : 1Венгрия
11.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 3-й турВенгрия1 : 1Германия
23.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа F. 3-й турГермания2 : 2Венгрия
04.06.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Германия2 : 0Венгрия
29.05.2010Товарищеские матчи (сборные)Май 2010Венгрия0 : 3Германия
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 5-й тур4 : 0Венгрия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й тур0 : 2Венгрия
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й турВенгрия1 : 1
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й турВенгрия0 : 0
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 1-й турГермания5 : 0Венгрия
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 5-й турГермания7 : 0
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й турГермания1 : 0
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й тур1 : 2Германия
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й тур2 : 2Германия
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 1-й турГермания5 : 0Венгрия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия614
2
1/4 финала
Хорватия68
3
Стыковая зона
Шотландия67
4
Зона вылета
Польша64
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция613
2
1/4 финала
Италия613
3
Стыковая зона
Бельгия64
4
Зона вылета
Израиль64
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия513
2
1/4 финала
Нидерланды58
3
Стыковая зона
Венгрия55
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина51
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания616
2
1/4 финала
Дания68
3
Стыковая зона
Сербия66
4
Зона вылета
Швейцария62
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия58
2 Грузия57
3 Албания57
4
Зона вылета
Украина55
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия615
2 Греция615
3 Ирландия66
4
Зона вылета
Финляндия60
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия613
2 Австрия611
3 Словения68
4
Зона вылета
Казахстан61
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция612
2 Уэльс610
3 Исландия57
4
Зона вылета
Черногория50
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция513
2 Словакия510
3 Эстония54
4
Зона вылета
Азербайджан51
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния515
2 Косово512
3 Кипр66
4
Зона вылета
Литва60
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия611
2 Болгария69
3 Беларусь67
4
Зона вылета
Люксембург63
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония616
2 Армения67
3 Фарерские острова66
4
Зона вылета
Латвия64
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино47
2 Гибралтар46
3 Лихтенштейн42
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия49
2 Мальта36
3 Андорра30

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