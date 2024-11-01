Черногория - Турция 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
19 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Турция, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Турция
Главные тренеры
|Роберт Просинечки
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 3-й тур
|1 : 0
|16.11.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 10-й тур
|1 : 2
|01.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. 4-й тур
|2 : 2
|27.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|29.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 5-й тур
|0 : 2
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 4-й тур
|1 : 0
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 3-й тур
|1 : 0
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 2-й тур
|1 : 2
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 1-й тур
|2 : 0
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 5-й тур
|0 : 0
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 5-й тур
|0 : 0
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 4-й тур
|2 : 4
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 3-й тур
|1 : 0
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 2-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|6
|14
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|6
|8
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|6
|7
| 4
Зона вылета
|Польша
|6
|4
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|6
|13
| 2
1/4 финала
|Италия
|6
|13
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|6
|4
| 4
Зона вылета
|Израиль
|6
|4
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|5
|13
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|5
|8
| 3
Стыковая зона
|Венгрия
|5
|5
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|5
|1
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|6
|16
| 2
1/4 финала
|Дания
|6
|8
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|6
|6
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|6
|2
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Чехия
|5
|8
|2
|Грузия
|5
|7
|3
|Албания
|5
|7
| 4
Зона вылета
|Украина
|5
|5
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Англия
|6
|15
|2
|Греция
|6
|15
|3
|Ирландия
|6
|6
| 4
Зона вылета
|Финляндия
|6
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Норвегия
|6
|13
|2
|Австрия
|6
|11
|3
|Словения
|6
|8
| 4
Зона вылета
|Казахстан
|6
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Турция
|6
|12
|2
|Уэльс
|6
|10
|3
|Исландия
|5
|7
| 4
Зона вылета
|Черногория
|5
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|5
|13
|2
|Словакия
|5
|10
|3
|Эстония
|5
|4
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|5
|1
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|5
|15
|2
|Косово
|5
|12
|3
|Кипр
|6
|6
| 4
Зона вылета
|Литва
|6
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|6
|11
|2
|Болгария
|6
|9
|3
|Беларусь
|6
|7
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|6
|3
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Македония
|6
|16
|2
|Армения
|6
|7
|3
|Фарерские острова
|6
|6
| 4
Зона вылета
|Латвия
|6
|4
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|4
|7
|2
|Гибралтар
|4
|6
|3
|Лихтенштейн
|4
|2
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|4
|9
|2
|Мальта
|3
|6
|3
|Андорра
|3
|0