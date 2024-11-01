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Черногория - Турция 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
19 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 6-й тур
Черногория
Турция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Турция, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Турция
Главные тренеры
ХорватияРоберт Просинечки
ИталияВинченцо Монтелла
История личных встреч
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й турТурция1 : 0Черногория
16.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа G. 10-й турЧерногория1 : 2Турция
01.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа G. 4-й турТурция2 : 2Черногория
27.03.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Черногория2 : 2Турция
29.05.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Турция1 : 0Черногория
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 5-й турЧерногория0 : 2
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 4-й тур1 : 0Черногория
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й турТурция1 : 0Черногория
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турЧерногория1 : 2
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й тур2 : 0Черногория
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 5-й турТурция0 : 0
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 5-й турТурция0 : 0
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 4-й тур2 : 4Турция
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 3-й турТурция1 : 0Черногория
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 2-й турТурция3 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия614
2
1/4 финала
Хорватия68
3
Стыковая зона
Шотландия67
4
Зона вылета
Польша64
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция613
2
1/4 финала
Италия613
3
Стыковая зона
Бельгия64
4
Зона вылета
Израиль64
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия513
2
1/4 финала
Нидерланды58
3
Стыковая зона
Венгрия55
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина51
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания616
2
1/4 финала
Дания68
3
Стыковая зона
Сербия66
4
Зона вылета
Швейцария62
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия58
2 Грузия57
3 Албания57
4
Зона вылета
Украина55
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия615
2 Греция615
3 Ирландия66
4
Зона вылета
Финляндия60
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия613
2 Австрия611
3 Словения68
4
Зона вылета
Казахстан61
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция612
2 Уэльс610
3 Исландия57
4
Зона вылета
Черногория50
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция513
2 Словакия510
3 Эстония54
4
Зона вылета
Азербайджан51
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния515
2 Косово512
3 Кипр66
4
Зона вылета
Литва60
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия611
2 Болгария69
3 Беларусь67
4
Зона вылета
Люксембург63
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония616
2 Армения67
3 Фарерские острова66
4
Зона вылета
Латвия64
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино47
2 Гибралтар46
3 Лихтенштейн42
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия49
2 Мальта36
3 Андорра30

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