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ОАЭ - Катар 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 6-й тур
ОАЭ
Катар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОАЭ - Катар, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ОАЭ
Катар
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Бенту
ИспанияТинтин Маркес
История личных встреч
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й турКатар1 : 3ОАЭ
29.01.2019Кубок Азии1/2 финалаКатар4 : 0ОАЭ
11.01.2015Кубок АзииГруппа C. 1-й турОАЭ4 : 1Катар
14.11.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 5-й турОАЭ3 : 0
15.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 4-й тур1 : 0ОАЭ
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 3-й турОАЭ1 : 1
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 2-й турОАЭ0 : 1
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й турКатар1 : 3ОАЭ
14.11.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 5-й турКатар3 : 2
15.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 4-й тур4 : 1Катар
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 3-й турКатар3 : 1
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 2-й тур2 : 2Катар
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й турКатар1 : 3ОАЭ
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран513
2 Узбекистан510
3
Плей-офф
ОАЭ57
4
Плей-офф
Катар57
5 Киргизия53
6 КНДР52
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея513
2 Иордания58
3
Плей-офф
Ирак58
4
Плей-офф
Оман56
5 Кувейт53
6 Палестина52
Группа 3
КомандаИО
1 Япония513
2 Австралия56
3
Плей-офф
Саудовская Аравия56
4
Плей-офф
Китай56
5 Бахрейн55
6 Индонезия53

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