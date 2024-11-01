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КНДР - Узбекистан 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 6-й тур
КНДР
Узбекистан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КНДР - Узбекистан, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КНДР
Узбекистан
Главные тренеры
КНДРСин Ён-Нам
СловенияСречко Катанец
История личных встреч
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й турУзбекистан1 : 0КНДР
07.06.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Узбекистан4 : 0КНДР
13.10.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Узбекистан2 : 0КНДР
12.11.2015ЧМ-2018 - АзияГруппа H. 7-й турУзбекистан3 : 1КНДР
16.06.2015ЧМ-2018 - АзияГруппа H. 2-й турКНДР4 : 2Узбекистан
10.01.2015Кубок АзииГруппа B. 1-й турУзбекистан1 : 0КНДР
14.11.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 5-й турКНДР2 : 3
15.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 4-й тур1 : 0КНДР
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 3-й тур1 : 1КНДР
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 2-й турКНДР2 : 2
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й турУзбекистан1 : 0КНДР
14.11.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 5-й тур3 : 2Узбекистан
15.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 4-й турУзбекистан1 : 0
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 3-й турУзбекистан0 : 0
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 2-й тур2 : 3Узбекистан
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й турУзбекистан1 : 0КНДР
Текстовая трансляция
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Сборные Катара и Узбекистана выдали огненный матч в 5-м туре азиатского отбора ЧМ-2026. Одним из героев встречи стал хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.Команда пропустила обидный гол и обнулила достижение Аббоса Файзуллаев вытащил Узбекистан в принципиальном матче! Но всё сломалось на 90+12-й минуте 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию азиатского отборочного матча к ЧМ-2026: КНДР — Узбекистан. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран513
2 Узбекистан510
3
Плей-офф
ОАЭ57
4
Плей-офф
Катар57
5 Киргизия53
6 КНДР52
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея513
2 Иордания58
3
Плей-офф
Ирак58
4
Плей-офф
Оман56
5 Кувейт53
6 Палестина52
Группа 3
КомандаИО
1 Япония513
2 Австралия56
3
Плей-офф
Саудовская Аравия56
4
Плей-офф
Китай56
5 Бахрейн55
6 Индонезия53

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