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Бразилия - Уругвай 20 Ноября прямая трансляция

20 Ноября 2024 года в 03:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур
Бразилия
Уругвай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Уругвай, которое состоится 20 Ноября 2024 года в 03:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Уругвай
Главные тренеры
Бразилия Доривал Жуниор
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Уругвай0 : 0 4 : 2Бразилия
18.10.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Уругвай2 : 0Бразилия
15.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Бразилия4 : 1Уругвай
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Уругвай0 : 2Бразилия
16.11.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Уругвай
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Уругвай1 : 4Бразилия
26.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Бразилия2 : 2Уругвай
26.06.2013 Кубок конфедераций 1/2 финала Бразилия2 : 1Уругвай
06.06.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 13-й тур Уругвай0 : 4Бразилия
22.11.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 4-й тур Бразилия2 : 1Уругвай
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 1 : 1Бразилия
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Бразилия4 : 0
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 2Бразилия
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 0Бразилия
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Бразилия1 : 0
16.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Уругвай3 : 2
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Уругвай0 : 0
12.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 0Уругвай
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 0 : 0Уругвай
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Уругвай0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1122
2 Уругвай1119
3 Колумбия1119
4 Бразилия1117
5 Эквадор1116
6 Парагвай1116
7 Венесуэла1112
8 Боливия1112
9 Перу117
10 Чили116

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