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ПСЖ - Тулуза 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
22 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
ПСЖ
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Тулуза, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Тулуза
Тулуза
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
8 Испания пз Фабиан Руис
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
11 Испания нп Марко Асенсио
29 Франция нп Брэдли Баркола
50 Франция вр Гийом Рест
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
3 США зщ Марк Маккензи
17 Чили зщ Габриэль Суасо
7 Марокко зщ Закария Абухляль
15 Норвегия пз Арон Дённум
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
10 Франция пз Янн Гбоу
13 Норвегия нп Джошуа Кинг
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3Тулуза
03.01.2024 Суперкубок Франции 2023 Финал ПСЖ2 : 0Тулуза
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Тулуза1 : 1ПСЖ
04.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ2 : 1Тулуза
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Тулуза0 : 3ПСЖ
25.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ4 : 0Тулуза
31.03.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза0 : 1ПСЖ
24.11.2018 Франция - Лига 1 14-й тур ПСЖ1 : 0Тулуза
10.02.2018 Франция - Лига 1 25-й тур Тулуза0 : 1ПСЖ
20.08.2017 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ6 : 2Тулуза
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 2 : 4ПСЖ
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур ПСЖ1 : 2
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур ПСЖ1 : 0
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 0 : 3ПСЖ
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур ПСЖ1 : 1
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 2Тулуза
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Тулуза1 : 0
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 0 : 3Тулуза
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Тулуза1 : 1
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 1Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1129
2
Лига чемпионов
Монако1123
3
Лига чемпионов
Марсель1120
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1119
5
Лига Европы
Лион1118
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1117
7 Реймс1117
8 Ланс1117
9 Осер1116
10 Тулуза1115
11 Страсбург1113
12 Брест1113
13 Ренн1111
14 Нант1110
15 Анже1110
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1110
17
Зона вылета
Гавр119
18
Зона вылета
Монпелье117

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