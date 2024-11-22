ПСЖ - Тулуза 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
22 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Тулуза, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|8
|пз
|Фабиан Руис
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|11
|нп
|Марко Асенсио
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|03.01.2024
|Суперкубок Франции 2023
|Финал
|2 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 3
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|24.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|10.02.2018
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|20.08.2017
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|6 : 2
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|11
|17
|7
|Реймс
|11
|17
|8
|Ланс
|11
|17
|9
|Осер
|11
|16
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Страсбург
|11
|13
|12
|Брест
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|11
|14
|Нант
|11
|10
|15
|Анже
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|11
|7