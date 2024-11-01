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Химки - Краснодар 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
23 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
ХимкиКраснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Краснодар, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Краснодар4 : 0Химки
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Химки2 : 0Краснодар
02.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Химки0 : 6Краснодар
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Краснодар4 : 1Химки
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Краснодар3 : 1Химки
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа A Химки0 : 2Краснодар
27.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Химки3 : 3Краснодар
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Краснодар0 : 1Химки
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Химки1 : 0Краснодар
18.09.2020 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Краснодар7 : 2Химки
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 3 : 1Химки
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Химки
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Химки3 : 4
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 2 : 0Химки
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Химки2 : 0
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Краснодар
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 2Краснодар
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар4 : 0
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар4 : 1
28.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Краснодар
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1537
2 Зенит1536
3 Локомотив М1534
4 Динамо М1530
5 Спартак М1528
6 ЦСКА1527
7 Рубин1622
8 Ростов1517
9 Акрон1616
10 Пари Нижний Новгород1515
11 Динамо Мх1515
12 Крылья Советов1512
13
Стыковая зона
Химки1512
14
Стыковая зона
Факел1512
15
Зона вылета
Ахмат159
16
Зона вылета
Оренбург158

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