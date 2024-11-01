Химки - Краснодар 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
23 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Краснодар, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|2 : 0
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 6
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|4 : 1
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|3 : 3
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 1
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|18.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|7 : 2
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 4
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 1
|28.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|15
|37
|2
|Зенит
|15
|36
|3
|Локомотив М
|15
|34
|4
|Динамо М
|15
|30
|5
|Спартак М
|15
|28
|6
|ЦСКА
|15
|27
|7
|Рубин
|16
|22
|8
|Ростов
|15
|17
|9
|Акрон
|16
|16
|10
|Пари Нижний Новгород
|15
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|15
|12
|Крылья Советов
|15
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|15
|12
| 14
Стыковая зона
|Факел
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|15
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|15
|8