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Валенсия - Бетис 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
23 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Валенсия
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Бетис, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Бетис
Севилья
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
15ИспаниязщСесар Таррега
3ИспаниязщКристьян Москера
24ИспаниязщЯрек Гонсёровски
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
16ИспанияпзДиего Лопес
8ИспанияпзХави Герра
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
1ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщДиего Льоренте
6Бразилиязщ Натан
15ФранциязщРомен Перро
16ИспанияпзСерхи Альтмира
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
9АргентинанпЧими Авила
19ИспаниянпИкер Лосада
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
20.04.2024Испания - Примера32-й турВаленсия1 : 2Бетис
01.10.2023Испания - Примера8-й турБетис3 : 0Валенсия
04.06.2023Испания - Примера38-й турБетис1 : 1Валенсия
10.11.2022Испания - Примера14-й турВаленсия3 : 0Бетис
10.05.2022Испания - Примера36-й турВаленсия0 : 3Бетис
23.04.2022Кубок ИспанииФиналБетис1 : 1 5 : 4Валенсия
27.10.2021Испания - Примера11-й турБетис4 : 1Валенсия
18.04.2021Испания - Примера33-й турБетис2 : 2Валенсия
03.10.2020Испания - Примера5-й турВаленсия0 : 2Бетис
29.02.2020Испания - Примера26-й турВаленсия2 : 1Бетис
27.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 1Валенсия
21.10.2024Испания — Примера10-й турВаленсия2 : 3
04.10.2024Испания — Примера9-й тур0 : 0Валенсия
28.09.2024Испания — Примера8-й тур3 : 0Валенсия
24.09.2024Испания — Примера7-й турВаленсия0 : 0
10.11.2024Испания — Примера13-й турБетис2 : 2
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турБетис2 : 1
03.11.2024Испания — Примера12-й тур1 : 1Бетис
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 6Бетис
27.10.2024Испания — Примера11-й турБетис1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1333
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Атлетико М1326
4
Лига чемпионов
Вильярреал1224
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1320
7 Бетис1320
8 Мальорка1318
9 Реал Сосьедад1318
10 Жирона1318
11 Сельта1317
12 Райо Вальекано1216
13 Севилья1315
14 Леганес1314
15 Алавес1313
16 Лас-Пальмас1312
17 Хетафе1310
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид139
20
Зона вылета
Валенсия117

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