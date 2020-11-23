Валенсия - Бетис 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
23 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Бетис, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Бетис
Севилья
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|16
|пз
|Диего Лопес
|8
|пз
|Хави Герра
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|9
|нп
|Чими Авила
|19
|нп
|Икер Лосада
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|10.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 0
|10.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|23.04.2022
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 1
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|03.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|29.02.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 6
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|13
|20
|7
|Бетис
|13
|20
|8
|Мальорка
|13
|18
|9
|Реал Сосьедад
|13
|18
|10
|Жирона
|13
|18
|11
|Сельта
|13
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|16
|13
|Севилья
|13
|15
|14
|Леганес
|13
|14
|15
|Алавес
|13
|13
|16
|Лас-Пальмас
|13
|12
|17
|Хетафе
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7