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Сент-Этьен - Монпелье 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
23 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Сент-Этьен
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Монпелье, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Монпелье
Монпелье
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
19 Франция зщ Лео Петро
4 Франция пз Пьер Эква
20 Гана пз Огустин Боакье
14 Франция пз Луи Мутон
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
52 Сербия зщ Никола Максимович
5 Мали зщ Модибо Саньян
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
19 Франция пз Рабби Нзингула
13 Франция пз Жорис Шотар
9 Иордания пз Мусса Аль-Тамари
11 Франция пз Тежи Саванье
7 Франция пз Арно Норден
10 Тунис нп Вахби Хазри
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Жан-Луи Гассе
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
05.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Сент-Этьен3 : 1Монпелье
12.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Монпелье2 : 0Сент-Этьен
02.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Монпелье1 : 2Сент-Этьен
01.11.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Сент-Этьен0 : 1Монпелье
09.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Монпелье1 : 0Сент-Этьен
24.11.2019 Франция - Лига 1 14-й тур Сент-Этьен0 : 0Монпелье
10.05.2019 Франция - Лига 1 36-й тур Сент-Этьен0 : 1Монпелье
25.08.2018 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье0 : 0Сент-Этьен
27.04.2018 Франция - Лига 1 35-й тур Монпелье0 : 1Сент-Этьен
20.10.2017 Франция - Лига 1 10-й тур Сент-Этьен0 : 1Монпелье
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 1 : 0Сент-Этьен
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Сент-Этьен2 : 0
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 4 : 2Сент-Этьен
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Сент-Этьен0 : 2
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Сент-Этьен3 : 1
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Монпелье3 : 1
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 0Монпелье
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Монпелье0 : 3
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Монпелье0 : 5
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 4 : 2Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1129
2
Лига чемпионов
Монако1123
3
Лига чемпионов
Марсель1120
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1119
5
Лига Европы
Лион1118
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1117
7 Реймс1117
8 Ланс1117
9 Осер1116
10 Тулуза1115
11 Страсбург1113
12 Брест1113
13 Ренн1111
14 Нант1110
15 Анже1110
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1110
17
Зона вылета
Гавр119
18
Зона вылета
Монпелье117

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