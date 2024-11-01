Сент-Этьен - Монпелье 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
23 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Монпелье, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Монпелье
Монпелье
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|19
|зщ
|Лео Петро
|4
|пз
|Пьер Эква
|20
|пз
|Огустин Боакье
|14
|пз
|Луи Мутон
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|52
|зщ
|Никола Максимович
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|13
|пз
|Жорис Шотар
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|11
|пз
|Тежи Саванье
|7
|пз
|Арно Норден
|10
|нп
|Вахби Хазри
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|05.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|10.05.2019
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|25.08.2018
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|27.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 1
|20.10.2017
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|11
|17
|7
|Реймс
|11
|17
|8
|Ланс
|11
|17
|9
|Осер
|11
|16
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Страсбург
|11
|13
|12
|Брест
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|11
|14
|Нант
|11
|10
|15
|Анже
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|11
|7