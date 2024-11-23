Реймс - Лион 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
23 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лион, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Лион
Лион
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|44
|зщ
|Коби Генри
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|72
|пз
|Амаду Коне
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
|23
|вр
|Лукас Перри
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|7
|пз
|Жордан Верету
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|11
|нп
|Малик Фофана
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Пьер Саж
История личных встреч
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|12.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2019
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|4 : 2
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|11
|17
|7
|Реймс
|11
|17
|8
|Ланс
|11
|17
|9
|Осер
|11
|16
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Страсбург
|11
|13
|12
|Брест
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|11
|14
|Нант
|11
|10
|15
|Анже
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|11
|7