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Реймс - Лион 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
23 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Реймс
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лион, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Лион
Лион
94 Франция вр Йеванн Диуф
21 Франция зщ Седрик Кипре
44 США зщ Коби Генри
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
6 Франция пз Валентен Атаньяна
72 Гвинея пз Амаду Коне
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
17 Япония нп Кэито Накамура
23 Бразилия вр Лукас Перри
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
98 Англия пз Эйнсли Мэйтленд-Найлс
7 Франция пз Жордан Верету
31 Сербия пз Неманья Матич
8 Франция пз Корентин Толиссо
18 Франция нп Райан Шерки
10 Франция нп Александр Ляказетт
11 Бельгия нп Малик Фофана
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Франция Пьер Саж
История личных встреч
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лион1 : 1Реймс
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Реймс2 : 0Лион
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лион3 : 0Реймс
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс1 : 1Лион
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Реймс0 : 0Лион
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Лион1 : 2Реймс
12.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Реймс1 : 1Лион
29.11.2020 Франция - Лига 1 12-й тур Лион3 : 0Реймс
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Реймс1 : 1Лион
11.01.2019 Франция - Лига 1 20-й тур Лион1 : 1Реймс
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 3Реймс
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 0Реймс
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Реймс1 : 2
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 2 : 1Реймс
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Реймс4 : 2
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Лион1 : 0
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 2Лион
01.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 1Лион
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Лион2 : 2
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Лион0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1129
2
Лига чемпионов
Монако1123
3
Лига чемпионов
Марсель1120
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1119
5
Лига Европы
Лион1118
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1117
7 Реймс1117
8 Ланс1117
9 Осер1116
10 Тулуза1115
11 Страсбург1113
12 Брест1113
13 Ренн1111
14 Нант1110
15 Анже1110
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1110
17
Зона вылета
Гавр119
18
Зона вылета
Монпелье117

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