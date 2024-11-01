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Хераклес - Валвейк 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
23 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Хераклес
Валвейк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Валвейк, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Валвейк
Валвейк
1НидерландыврFabian de Keijzer
2НидерландызщМимейрхел Бенита
4НидерландызщДамон Мирани
24СловакиязщИван Месик
12НидерландызщРубен Роскен
13ЧехияпзЯн Жамбурек
26НидерландыпзДаниел ван Кам
8ГерманияпзМарио Энгельс
10НидерландыпзShiloh Zand
29ИзраильнпСуф Подгоряну
19Босния и ГерцеговинанпЛука Куленович
1НидерландыврЙерун Хаувен
4НидерландызщЛиам ван Гелдерен
17КюрасаозщРошон ван Эйма
3БельгиязщДарио Ван ден Бёйс
34НидерландызщЛюк Ваутерс
24НидерландыпзГодфрид Румерату
23НидерландыпзРихард ван дер Венне
6НидерландыпзЯссин Укили
18НидерландынпСилвестер ван дер Ватер
9ПольшанпОскар Завада
19НидерландынпРихонелл Маргарет
Главные тренеры
НидерландыЭрвин ван де Лои
НидерландыХенк Фразер
История личных встреч
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турХераклес0 : 5Валвейк
12.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турВалвейк1 : 2Хераклес
11.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турВалвейк2 : 0Хераклес
26.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турХераклес1 : 0Валвейк
21.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турВалвейк3 : 0Хераклес
17.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турХераклес0 : 1Валвейк
08.03.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турХераклес4 : 2Валвейк
02.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турВалвейк2 : 0Хераклес
30.10.2019Кубок Нидерландов1-й раундХераклес4 : 3Валвейк
24.01.2014Нидерланды - Эредивизия20-й турХераклес2 : 1Валвейк
08.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 0Хераклес
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турХераклес2 : 0
30.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд0 : 1Хераклес
27.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур5 : 0Хераклес
20.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турХераклес3 : 4
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турВалвейк0 : 3
03.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турВалвейк2 : 0
30.10.2024Кубок Нидерландов1-й раундВалвейк3 : 1
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур4 : 1Валвейк
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турВалвейк2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1233
2
Лига чемпионов
Утрехт1128
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1126
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1225
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1222
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1217
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1216
9 Виллем II1215
10 Гоу Эхед Иглс1215
11 НАК Бреда1215
12 Херенвен1214
13 Гронинген1212
14 ПЕК Зволле1212
15 Хераклес1212
16
Стыковая зона
Спарта1211
17
Зона вылета
Алмере Сити126
18
Зона вылета
Валвейк124

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