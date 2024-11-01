Хераклес - Валвейк 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
23 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Валвейк, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|19
|нп
|Лука Куленович
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|34
|зщ
|Люк Ваутерс
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|23
|пз
|Рихард ван дер Венне
|6
|пз
|Яссин Укили
|18
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|9
|нп
|Оскар Завада
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Хенк Фразер
История личных встреч
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 5
|12.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 0
|26.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
|17.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 1
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|4 : 2
|02.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 0
|30.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3
|24.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|5 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 4
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|11
|26
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|12
|25
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|22
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|16
|9
|Виллем II
|12
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|12
|15
|11
|НАК Бреда
|12
|15
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Гронинген
|12
|12
|14
|ПЕК Зволле
|12
|12
|15
|Хераклес
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|12
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|12
|4