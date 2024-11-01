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Крылья Советов - Ахмат 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
24 Ноября 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Крылья Советов
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ахмат, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат1 : 2Крылья Советов
23.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ахмат1 : 1Крылья Советов
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов4 : 1Ахмат
10.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Крылья Советов0 : 2Ахмат
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 3Ахмат
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Крылья Советов
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 1Ахмат
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов2 : 1Ахмат
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 2
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Крылья Советов
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Крылья Советов
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов6 : 0
28.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов1 : 2
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат4 : 0
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 3 : 0Ахмат
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат0 : 2
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 5 : 2Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1639
2 Краснодар1638
3 Локомотив М1634
4 Спартак М1631
5 Динамо М1530
6 ЦСКА1627
7 Рубин1622
8 Ростов1620
9 Акрон1616
10 Пари Нижний Новгород1515
11 Динамо Мх1515
12 Химки1613
13
Стыковая зона
Крылья Советов1512
14
Стыковая зона
Факел1512
15
Зона вылета
Ахмат159
16
Зона вылета
Оренбург168

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