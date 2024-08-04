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Пари Нижний Новгород - Динамо Мх 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
24 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Пари Нижний НовгородДинамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо Мх, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх0 : 1Пари Нижний Новгород
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород2 : 2
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 2Пари Нижний Новгород
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 6 : 0Пари Нижний Новгород
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх2 : 1
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Динамо Мх
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Динамо Мх1 : 1
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Динамо Мх0 : 1
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1639
2 Краснодар1638
3 Локомотив М1634
4 Спартак М1631
5 Динамо М1530
6 ЦСКА1627
7 Рубин1622
8 Ростов1620
9 Акрон1616
10 Пари Нижний Новгород1515
11 Динамо Мх1515
12 Химки1613
13
Стыковая зона
Крылья Советов1512
14
Стыковая зона
Факел1512
15
Зона вылета
Ахмат159
16
Зона вылета
Оренбург168

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