Пари Нижний Новгород - Динамо Мх 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
24 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо Мх, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 2
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 0
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|16
|39
|2
|Краснодар
|16
|38
|3
|Локомотив М
|16
|34
|4
|Спартак М
|16
|31
|5
|Динамо М
|15
|30
|6
|ЦСКА
|16
|27
|7
|Рубин
|16
|22
|8
|Ростов
|16
|20
|9
|Акрон
|16
|16
|10
|Пари Нижний Новгород
|15
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|15
|12
|Химки
|16
|13
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|15
|12
| 14
Стыковая зона
|Факел
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|15
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|16
|8