Черноморец - КАМАЗ 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
24 Ноября 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Вера Опейкина (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - КАМАЗ, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Олег Петрович Василенко
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|1 : 0
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|01.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|40-й тур
|1 : 0
|03.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|1 : 0
|24.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 1
|08.09.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|29-й тур
|1 : 1
|11.05.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|9-й тур
|1 : 0
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 4
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|6 : 1
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|20
|42
| 2
Повышение
|Торпедо М
|19
|37
| 3
Стыковая зона
|Урал
|20
|36
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|20
|34
|5
|Арсенал Т
|20
|30
|6
|Черноморец
|19
|30
|7
|Чайка
|19
|26
|8
|Ротор
|19
|26
|9
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|10
|Енисей
|20
|24
|11
|Родина
|20
|24
|12
|Нефтехимик
|19
|23
|13
|КАМАЗ
|19
|22
|14
|Шинник
|20
|20
|15
|Уфа
|20
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|19
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|20
|12