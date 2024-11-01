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Черноморец - КАМАЗ 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
24 Ноября 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
Главный судья: Вера Опейкина (Сочи, Россия);
ЧерноморецКАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - КАМАЗ, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур КАМАЗ0 : 1Черноморец
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур КАМАЗ1 : 0Черноморец
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Черноморец0 : 0 4 : 1КАМАЗ
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Черноморец0 : 0КАМАЗ
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Черноморец0 : 0КАМАЗ
01.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 40-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
03.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
24.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур КАМАЗ3 : 1Черноморец
08.09.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 29-й тур КАМАЗ1 : 1Черноморец
11.05.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 9-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Черноморец
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 4Черноморец
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Черноморец0 : 1
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 6 : 1Черноморец
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Черноморец0 : 0
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур КАМАЗ0 : 1
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур КАМАЗ3 : 1
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 2 : 1КАМАЗ
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур КАМАЗ1 : 0
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2042
2
Повышение
Торпедо М1937
3
Стыковая зона
Урал2036
4
Стыковая зона
Сочи2034
5 Арсенал Т2030
6 Черноморец1930
7 Чайка1926
8 Ротор1926
9 СКА-Хабаровск1925
10 Енисей2024
11 Родина2024
12 Нефтехимик1923
13 КАМАЗ1922
14 Шинник2020
15 Уфа2020
16
Зона вылета
Сокол1919
17
Зона вылета
Алания2018
18
Зона вылета
Тюмень2012

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