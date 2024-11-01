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Саутгемптон - Ливерпуль 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
24 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Саутгемптон
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ливерпуль, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Англия вр Алекс Маккарти
16 Япония зщ Юкинари Сугавара
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
5 Англия зщ Джек Стивенс
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
10 Англия пз Адам Лаллана
4 Англия пз Флинн Даунс
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
9 Англия нп Адам Армстронг
19 Англия нп Кэмерон Арчер
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
84 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
21 Греция зщ Константинос Цимикас
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
17 Англия пз Кёртис Джонс
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ливерпуль3 : 0Саутгемптон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Саутгемптон4 : 4Ливерпуль
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль3 : 1Саутгемптон
17.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Саутгемптон1 : 2Ливерпуль
27.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
08.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль2 : 0Саутгемптон
04.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Саутгемптон1 : 0Ливерпуль
01.02.2020 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль4 : 0Саутгемптон
17.08.2019 Англия - Премьер-лига 2-й тур Саутгемптон1 : 2Ливерпуль
05.04.2019 Англия - Премьер-лига 33-й тур Саутгемптон1 : 3Ливерпуль
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Саутгемптон
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Саутгемптон1 : 0
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Саутгемптон3 : 2
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Саутгемптон
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Саутгемптон2 : 3
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль2 : 0
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ливерпуль4 : 0
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 1
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 3Ливерпуль
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1128
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
3
Лига чемпионов
Челси1222
4
Лига чемпионов
Арсенал1222
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1222
6 Тоттенхэм Хотспур1219
7 Ноттингем Форест1219
8 Астон Вилла1219
9 Ньюкасл Юнайтед1118
10 Фулхэм1218
11 Брентфорд1217
12 Манчестер Юнайтед1115
13 Борнмут1215
14 Вест Хэм Юнайтед1112
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1210
17 Вулверхэмптон129
18
Зона вылета
Кристал Пэлас128
19
Зона вылета
Ипсвич Таун118
20
Зона вылета
Саутгемптон114

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