Саутгемптон - Ливерпуль 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
24 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ливерпуль, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|10
|пз
|Адам Лаллана
|4
|пз
|Флинн Даунс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|9
|нп
|Адам Армстронг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Арне Слот
История личных встреч
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 4
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|17.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 0
|04.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|05.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 3
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|22
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|19
|8
|Астон Вилла
|12
|19
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|18
|10
|Фулхэм
|12
|18
|11
|Брентфорд
|12
|17
|12
|Манчестер Юнайтед
|11
|15
|13
|Борнмут
|12
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|12
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|12
|10
|17
|Вулверхэмптон
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|11
|4