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Осасуна - Вильярреал 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
24 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Осасуна
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Вильярреал, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Вильярреал
Вильярреал
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
23ИспанияпзАбель Бретонес
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
10ИспанияпзАймар Орос
14ИспанияпзРубен Гарсия
17ХорватиянпАнте Будимир
19ИспаниянпБрайан Сарагоса
13ИспанияврДиего Конде
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
26ИспаниязщПау Наварро
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
20ИспанияпзРамон Терратс
6ИспанияпзДенис Суарес
21ИспаниянпЙереми Пино
15ФранциянпТьерно Барри
Главные тренеры
ИспанияВисенте Морено
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
25.05.2024Испания - Примера38-й турОсасуна1 : 1Вильярреал
26.11.2023Испания - Примера14-й турВильярреал3 : 1Осасуна
19.03.2023Испания - Примера26-й турОсасуна0 : 3Вильярреал
17.10.2022Испания - Примера9-й турВильярреал2 : 0Осасуна
05.03.2022Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0Вильярреал
17.10.2021Испания - Примера9-й турВильярреал1 : 2Осасуна
11.04.2021Испания - Примера30-й турВильярреал1 : 2Осасуна
19.12.2020Испания - Примера14-й турОсасуна1 : 3Вильярреал
02.02.2020Испания - Примера22-й турВильярреал3 : 1Осасуна
05.10.2019Испания - Примера8-й турОсасуна2 : 1Вильярреал
09.11.2024Испания — Примера13-й тур4 : 0Осасуна
05.11.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 5Осасуна
02.11.2024Испания — Примера12-й турОсасуна1 : 0
27.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 2Осасуна
19.10.2024Испания — Примера10-й турОсасуна1 : 2
09.11.2024Испания — Примера13-й турВильярреал3 : 0
29.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 6Вильярреал
26.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 2Вильярреал
20.10.2024Испания — Примера10-й турВильярреал1 : 1
05.10.2024Испания — Примера9-й тур2 : 0Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1333
2
Лига чемпионов
Атлетико М1429
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
4
Лига чемпионов
Вильярреал1224
5
Лига Европы
Жирона1421
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1321
7 Мальорка1421
8 Атлетик Б1320
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1318
11 Сельта1317
12 Райо Вальекано1216
13 Севилья1315
14 Леганес1314
15 Хетафе1413
16 Алавес1413
17 Лас-Пальмас1412
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Эспаньол1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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