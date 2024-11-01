Осасуна - Вильярреал 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
24 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Вильярреал, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|13
|вр
|Диего Конде
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|26
|зщ
|Пау Наварро
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|20
|пз
|Рамон Терратс
|6
|пз
|Денис Суарес
|21
|нп
|Йереми Пино
|15
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 3
|17.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 3
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 1
|05.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|05.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 6
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Жирона
|14
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|13
|21
|7
|Мальорка
|14
|21
|8
|Атлетик Б
|13
|20
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|13
|18
|11
|Сельта
|13
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|16
|13
|Севилья
|13
|15
|14
|Леганес
|13
|14
|15
|Хетафе
|14
|13
|16
|Алавес
|14
|13
|17
|Лас-Пальмас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9