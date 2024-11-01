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Севилья - Райо Вальекано 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
24 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Севилья
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Райо Вальекано, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврАльваро Фернандес
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
23Бразилиязщ Маркан
3ИспаниязщАдрия Педроса
6СербиязщНеманья Гудель
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
12БельгияпзАльберт-Самби Локонга
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
14ИспаниянпХерард Фернандес
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
3ИспаниязщПеп Чаварриа
17ИспанияпзУнай Лопес
23ИспанияпзОскар Мартин
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
14ИспаниянпСерхио Камельо
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
05.02.2024Испания - Примера23-й турРайо Вальекано1 : 2Севилья
07.10.2023Испания - Примера9-й турСевилья2 : 2Райо Вальекано
19.02.2023Испания - Примера22-й турРайо Вальекано1 : 1Севилья
29.10.2022Испания - Примера12-й турСевилья0 : 1Райо Вальекано
13.03.2022Испания - Примера28-й турРайо Вальекано1 : 1Севилья
15.08.2021Испания - Примера1-й турСевилья3 : 0Райо Вальекано
25.04.2019Испания - Примера34-й турСевилья5 : 0Райо Вальекано
19.08.2018Испания - Примера1-й турРайо Вальекано1 : 4Севилья
21.02.2016Испания - Примера25-й турРайо Вальекано2 : 2Севилья
26.09.2015Испания - Примера6-й турСевилья3 : 2Райо Вальекано
09.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 0Севилья
03.11.2024Испания — Примера12-й турСевилья0 : 2
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 3Севилья
25.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 2Севилья
20.10.2024Испания — Примера10-й тур5 : 1Севилья
08.11.2024Испания — Примера13-й турРайо Вальекано1 : 3
29.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 5Райо Вальекано
26.10.2024Испания — Примера11-й турРайо Вальекано1 : 0
20.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 0Райо Вальекано
05.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 2Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1333
2
Лига чемпионов
Атлетико М1429
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
4
Лига чемпионов
Вильярреал1224
5
Лига Европы
Жирона1421
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1321
7 Мальорка1421
8 Атлетик Б1320
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1318
11 Сельта1317
12 Райо Вальекано1216
13 Севилья1315
14 Леганес1314
15 Хетафе1413
16 Алавес1413
17 Лас-Пальмас1412
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Эспаньол1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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