Севилья - Райо Вальекано 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
24 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Райо Вальекано, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Альваро Фернандес
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|23
|зщ
|Маркан
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|20
|пз
|Джибриль Соу
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|14
|нп
|Херард Фернандес
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|14
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Иньиго Перес
История личных встреч
|05.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|25.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 0
|19.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 4
|21.02.2016
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 2
|26.09.2015
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|08.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Жирона
|14
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|13
|21
|7
|Мальорка
|14
|21
|8
|Атлетик Б
|13
|20
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|13
|18
|11
|Сельта
|13
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|16
|13
|Севилья
|13
|15
|14
|Леганес
|13
|14
|15
|Хетафе
|14
|13
|16
|Алавес
|14
|13
|17
|Лас-Пальмас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9