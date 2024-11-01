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Ницца - Страсбург 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
24 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ницца
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Страсбург, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Страсбург
Страсбург
1ПольшаврМарцин Булка
64КанадазщМойзе Бомбито
26ФранциязщМельвен Бар
92ФранциязщЖонатан Клосс
8НидерландызщПабло Паулино Росарио
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
22ФранцияпзТангай Н'Домбеле
20ФранцияпзТом Луше
25ФранцияпзМохамед-Али Шо
29ФранциянпЭванн Гессан
7Кот-д'ИвуарнпЖереми Бога
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
4ГвинеязщСайду Соу
5Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
26ФранцияпзДилан Баква
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
8БразилияпзАндрей Сантос
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
7ПортугалиянпДиегу Морейра
14ФранциянпСеку Мара
9СербиянпМилош Лукович
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
28.04.2024Франция - Лига 131-й турСтрасбург1 : 3Ницца
03.09.2023Франция - Лига 14-й турНицца2 : 0Страсбург
13.05.2023Франция - Лига 135-й турСтрасбург2 : 0Ницца
14.08.2022Франция - Лига 12-й турНицца1 : 1Страсбург
26.02.2022Франция - Лига 126-й турСтрасбург0 : 0Ницца
05.12.2021Франция - Лига 117-й турНицца0 : 3Страсбург
16.05.2021Франция - Лига 137-й турНицца0 : 2Страсбург
29.08.2020Франция - Лига 12-й турСтрасбург0 : 2Ницца
26.10.2019Франция - Лига 111-й турСтрасбург1 : 0Ницца
03.03.2019Франция - Лига 127-й турНицца1 : 0Страсбург
10.11.2024Франция — Лига 111-й турНицца2 : 2
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турНицца2 : 2
02.11.2024Франция — Лига 110-й тур0 : 1Ницца
27.10.2024Франция — Лига 19-й турНицца2 : 1
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 0Ницца
09.11.2024Франция — Лига 111-й турСтрасбург1 : 3
02.11.2024Франция — Лига 110-й тур2 : 0Страсбург
27.10.2024Франция — Лига 19-й турСтрасбург3 : 1
19.10.2024Франция — Лига 18-й тур4 : 2Страсбург
06.10.2024Франция — Лига 17-й турСтрасбург2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1119
5
Лига Европы
Лион1118
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1117
7 Реймс1117
8 Ланс1217
9 Осер1116
10 Тулуза1215
11 Страсбург1113
12 Брест1213
13 Сент-Этьен1213
14 Ренн1111
15 Нант1110
16
Стыковая зона
Анже1110
17
Зона вылета
Гавр119
18
Зона вылета
Монпелье127

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