Ницца - Страсбург 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
24 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Страсбург, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Страсбург
Страсбург
|1
|вр
|Марцин Булка
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|20
|пз
|Том Луше
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|4
|зщ
|Сайду Соу
|5
|зщ
|Лубаде Силла
|26
|пз
|Дилан Баква
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|8
|пз
|Андрей Сантос
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|14
|нп
|Секу Мара
|9
|нп
|Милош Лукович
Главные тренеры
|Франк Эз
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 3
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 2
|29.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|11
|17
|7
|Реймс
|11
|17
|8
|Ланс
|12
|17
|9
|Осер
|11
|16
|10
|Тулуза
|12
|15
|11
|Страсбург
|11
|13
|12
|Брест
|12
|13
|13
|Сент-Этьен
|12
|13
|14
|Ренн
|11
|11
|15
|Нант
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Анже
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7