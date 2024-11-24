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Торино - Монца 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
24 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Торино
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Монца, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Монца
Монца
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
5МароккозщАдам Масина
16НорвегиязщМаркус Педерсен
20АвстриязщВалентино Лацаро
10ХорватияпзНикола Влашич
28ИталияпзСамуэле Риччи
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
18ШотландиянпЧе Адамс
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
30ИталияврСтефано Турати
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
19ИталиязщСамуэле Биринделли
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
38ФранцияпзУоррен Бондо
42ИталияпзАлессандро Бьянко
14ИталияпзДаниэль Мальдини
47ПортугалиянпДани Карвалью
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
ИталияАлессандро Неста
История личных встреч
30.03.2024Италия - Серия А30-й турТорино1 : 0Монца
11.11.2023Италия - Серия А12-й турМонца1 : 1Торино
07.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турТорино1 : 1Монца
13.08.2022Италия - Серия АСерия А. 1-й турМонца1 : 2Торино
09.11.2024Италия — Серия А12-й тур2 : 0Торино
03.11.2024Италия — Серия А11-й турТорино0 : 1
31.10.2024Италия — Серия А10-й тур1 : 0Торино
25.10.2024Италия — Серия А9-й турТорино1 : 0
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур3 : 2Торино
10.11.2024Италия — Серия А12-й турМонца0 : 1
02.11.2024Италия — Серия А11-й турМонца0 : 1
30.10.2024Италия — Серия А10-й тур2 : 0Монца
27.10.2024Италия — Серия А9-й турМонца2 : 2
21.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 3Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1328
2
Лига чемпионов
Наполи1226
3
Лига чемпионов
Аталанта1225
4
Лига чемпионов
Ювентус1325
5
Лига Европы
Фиорентина1225
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1225
7 Милан1219
8 Болонья1118
9 Удинезе1216
10 Эмполи1215
11 Торино1214
12 Рома1213
13 Парма1212
14 Верона1312
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца128
20
Зона вылета
Венеция128

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