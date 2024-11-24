Торино - Монца 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
24 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Монца, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Монца
Монца
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|18
|нп
|Че Адамс
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Алессандро Неста
История личных встреч
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|12
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|12
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|11
|18
|9
|Удинезе
|12
|16
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Рома
|12
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|13
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8