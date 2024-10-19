Комо - Фиорентина 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
24 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Фиорентина, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Фиорентина
Флоренция
|25
|вр
|Пепе Рейна
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|90
|пз
|Симоне Верди
|79
|пз
|Николас Пас
|16
|нп
|Алиу Фадера
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|4
|пз
|Эдоардо Бове
|29
|пз
|Ясин Адли
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|12
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|12
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|11
|18
|9
|Удинезе
|12
|16
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Рома
|12
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|13
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8