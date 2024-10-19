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Комо - Фиорентина 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
24 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Комо
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Фиорентина, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Фиорентина
Флоренция
25ИспанияврПепе Рейна
5ИталиязщЭдоардо Гольданига
13ИталиязщАльберто Доссена
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
18ИспаниязщАльберто Морено
26ГерманияпзЯнник Энгельхардт
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
90ИталияпзСимоне Верди
79АргентинапзНиколас Пас
16ГамбиянпАлиу Фадера
10ИталиянпПатрик Кутроне
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
4ИталияпзЭдоардо Бове
29ФранцияпзЯсин Адли
23ИталияпзАндреа Кольпани
9АргентинанпЛукас Бельтран
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
07.11.2024Италия — Серия А12-й тур1 : 1Комо
04.11.2024Италия — Серия А11-й тур1 : 0Комо
31.10.2024Италия — Серия А10-й турКомо1 : 5
25.10.2024Италия — Серия А9-й тур1 : 0Комо
19.10.2024Италия — Серия А8-й турКомо1 : 1
10.11.2024Италия — Серия А12-й турФиорентина3 : 1
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1Фиорентина
03.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 1Фиорентина
31.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 1Фиорентина
27.10.2024Италия — Серия А9-й турФиорентина5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1328
2
Лига чемпионов
Наполи1226
3
Лига чемпионов
Аталанта1225
4
Лига чемпионов
Ювентус1325
5
Лига Европы
Фиорентина1225
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1225
7 Милан1219
8 Болонья1118
9 Удинезе1216
10 Эмполи1215
11 Торино1214
12 Рома1213
13 Парма1212
14 Верона1312
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца128
20
Зона вылета
Венеция128

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