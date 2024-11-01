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НЕК Неймеген - Утрехт 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
24 Ноября 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Утрехт, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Утрехт
Утрехт
22 Нидерланды вр Робин Руфс
19 Греция зщ Элеутериос Лирацис
4 Испания зщ Иван Маркес
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
23 Япония пз Кодаи Сано
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
7 Испания нп Робер Гонсалес
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
6 Дания пз Оскар Фрауло
21 США пз Пакстен Ааронсон
22 Испания пз Мигель Родригес
7 Дания пз Виктор Йенсен
20 Франция нп Йоанн Катлин
19 Бельгия нп Антони Дескотт
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген3 : 0Утрехт
12.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген2 : 2Утрехт
16.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт0 : 0НЕК Неймеген
29.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
22.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген0 : 3Утрехт
18.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген0 : 3Утрехт
30.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Утрехт1 : 1НЕК Неймеген
10.04.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Утрехт3 : 1НЕК Неймеген
22.11.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 0Утрехт
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур НЕК Неймеген6 : 0
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген4 : 3 ДВ
25.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур НЕК Неймеген3 : 0
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Утрехт1 : 0
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 4Утрехт
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 2Утрехт
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Утрехт0 : 2
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 1Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1233
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1128
4
Квалификация Лиги Европы
Аякс1126
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1222
6
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1217
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
9 НЕК Неймеген1216
10 Виллем II1215
11 НАК Бреда1215
12 Херенвен1314
13 Хераклес1313
14 Гронинген1212
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Спарта1211
17
Зона вылета
Алмере Сити136
18
Зона вылета
Валвейк135

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