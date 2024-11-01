НЕК Неймеген - Утрехт 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
24 Ноября 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Утрехт, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Утрехт
Утрехт
|22
|вр
|Робин Руфс
|19
|зщ
|Элеутериос Лирацис
|4
|зщ
|Иван Маркес
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|22
|пз
|Мигель Родригес
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|20
|нп
|Йоанн Катлин
|19
|нп
|Антони Дескотт
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Рон Янс
История личных встреч
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|12.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|16.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 0
|29.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|18.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 3
|30.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|10.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 1
|22.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|6 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|25.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 0
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 4
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|11
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|22
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
|9
|НЕК Неймеген
|12
|16
|10
|Виллем II
|12
|15
|11
|НАК Бреда
|12
|15
|12
|Херенвен
|13
|14
|13
|Хераклес
|13
|13
|14
|Гронинген
|12
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|13
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|13
|5