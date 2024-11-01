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Суонси Сити - Лидс Юнайтед 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
24 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
Суонси Сити
Лидс Юнайтед

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити0 : 4Лидс Юнайтед
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Суонси Сити
12.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Суонси Сити0 : 1Лидс Юнайтед
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Суонси Сити
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Суонси Сити
21.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Суонси Сити2 : 2Лидс Юнайтед
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Суонси Сити
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Суонси Сити1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 2Суонси Сити
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Суонси Сити0 : 1
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 0 : 0Суонси Сити
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1632
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1632
3
Плей-офф
Бёрнли1630
4
Плей-офф
Лидс Юнайтед1529
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1519
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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