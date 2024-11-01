Суонси Сити - Лидс Юнайтед 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
24 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|13.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 4
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|12.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|13.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 1
|21.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 0
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 2
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 1
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|2 : 0
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|3 : 0
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 0
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|16
|32
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|16
|32
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|16
|30
| 4
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|15
|29
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|16
|27
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|16
|26
|7
|Уотфорд
|16
|26
|8
|Миллуолл
|16
|24
|9
|Блэкберн Роверс
|15
|22
|10
|Бристоль Сити
|16
|22
|11
|Дерби Каунти
|16
|20
|12
|Сток Сити
|16
|20
|13
|Норвич Сити
|16
|19
|14
|Суонси Сити
|15
|19
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|16
|19
|16
|Лутон Таун
|16
|18
|17
|Ковентри Сити
|16
|17
|18
|Оксфорд Юнайтед
|16
|17
|19
|Плимут Аргайл
|16
|17
|20
|Престон Норт Энд
|16
|16
|21
|Кардифф Сити
|16
|16
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|16
|15
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|15
|12
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|16
|11