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Витебск - Динамо-Брест 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2024 года в 14:10 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Витебск
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Динамо-Брест, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
28.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест1 : 1Витебск
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Динамо-Брест4 : 4Витебск
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест1 : 1 1 : 2Витебск
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Витебск0 : 1Динамо-Брест
12.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо-Брест1 : 0Витебск
06.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Витебск2 : 0Динамо-Брест
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Витебск3 : 1Динамо-Брест
24.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест0 : 0Витебск
31.07.2020 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест1 : 0Витебск
18.04.2020 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Витебск1 : 0Динамо-Брест
08.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Витебск2 : 1
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 3 : 0Витебск
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 1
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 4Витебск
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск2 : 1
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Динамо-Брест2 : 0
01.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 3Динамо-Брест
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо-Брест2 : 2
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 1Динамо-Брест
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Динамо-Брест1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2764
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2962
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2856
4 Динамо-Брест2848
5 Витебск2844
6 Гомель2843
7 Слуцк2939
8 Ислочь2938
9 БАТЭ2837
10 Славия-Мозырь2834
11 Арсенал2834
12 Сморгонь2829
13 Минск2928
14 Нафтан2822
15
Зона вылета
Днепр М2915
16
Зона вылета
Шахтёр С282

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