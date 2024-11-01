Витебск - Динамо-Брест 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2024 года в 14:10 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Динамо-Брест, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|28.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|4 : 4
|30.07.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 2
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 0
|06.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 0
|29.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|24.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 0
|31.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|18.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|26.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 1
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|27
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|29
|62
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|28
|56
|4
|Динамо-Брест
|28
|48
|5
|Витебск
|28
|44
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|Слуцк
|29
|39
|8
|Ислочь
|29
|38
|9
|БАТЭ
|28
|37
|10
|Славия-Мозырь
|28
|34
|11
|Арсенал
|28
|34
|12
|Сморгонь
|28
|29
|13
|Минск
|29
|28
|14
|Нафтан
|28
|22
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|29
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|28
|2