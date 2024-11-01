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Гомель - Славия-Мозырь 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
24 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Гомель
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Славия-Мозырь, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
28.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Славия-Мозырь0 : 0Гомель
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь0 : 0Гомель
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2Славия-Мозырь
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь0 : 1Гомель
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Гомель0 : 2Славия-Мозырь
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель3 : 0Славия-Мозырь
21.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь2 : 4Гомель
04.11.2019 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь3 : 2Гомель
23.06.2019 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель2 : 2Славия-Мозырь
13.08.2017 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь1 : 1Гомель
10.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Гомель
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Гомель0 : 0
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1Гомель
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Гомель1 : 1
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 2 : 2Гомель
08.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь1 : 0
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
25.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь0 : 0
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 0Славия-Мозырь
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2764
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2962
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2856
4 Динамо-Брест2848
5 Витебск2844
6 Гомель2843
7 Слуцк2939
8 Ислочь2938
9 БАТЭ2837
10 Славия-Мозырь2834
11 Арсенал2834
12 Сморгонь2829
13 Минск2928
14 Нафтан2822
15
Зона вылета
Днепр М2915
16
Зона вылета
Шахтёр С282

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