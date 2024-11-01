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Морейренсе - Порту 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Португалии, 1/16 финала
Морейренсе
Порту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Порту, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
История личных встреч
20.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Порту5 : 0Морейренсе
14.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 2Порту
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Морейренсе0 : 1Порту
19.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Порту5 : 0Морейренсе
26.04.2021 Португалия - Примейра 29-й тур Морейренсе1 : 1Порту
04.01.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Порту3 : 0Морейренсе
20.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Порту6 : 1Морейренсе
11.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Морейренсе2 : 4Порту
08.02.2019 Португалия - Примейра 21-й тур Морейренсе1 : 1Порту
18.12.2018 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 3Морейренсе
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Морейренсе3 : 2
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 0Морейренсе
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 2Морейренсе
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 2Морейренсе
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Морейренсе1 : 0
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 4 : 1Порту
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 1Порту
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Порту4 : 0
28.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 5Порту
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Порту2 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
Певидем
Маритиму
2 : 1 ДВ
Паредиш
Вилаверденсе
3 : 2
Ош Мариалваш
Тондела
2 : 1
Сан-Жоау Вер
Серпа
1 : 0
Лузитания Лороза
Визела
4 : 3 ДВ
1/32 финала
Портимоненсе
Спортинг
1 : 2
Ош Белененсеш
Жил Висенте
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Риу Аве
1 : 3 ДВ
Гондомар
Санта-Клара
0 : 1
Амора
Каза Пия
0 : 5
Сантарем
Морейренсе
1 : 2
Амаранти
Жувентуде Лаженсе
6 : 1
Оливейра Оспиталь
Мафра
1 : 0
Калдаш
Тирсенсе
1 : 2
Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
1 : 3
Анадия
Эштрела
1 : 3 ДВ
1 Дезембру
Брага
1 : 2
Певидем
Бенфика
0 : 2
Санжуаненсе
Фаренсе
2 : 4
Лузитану де Эвора
Эшторил
0 : 0 4 : 3
Мария да Фонте
Арока
0 : 5
Ош Мариалваш
Ребордоза
1 : 2
Алпендорада
Синфайнш
1 : 2 ДВ
Лагоа
Фамаликан
0 : 2
Алверка
Перу Пинейру
3 : 0
Лейшойнш
Алкайнш
2 : 1
Ковильян
Монкарапашенсе
3 : 2
Бриту
Мора
1 : 0
Вила Реал
Атлетико Аркуш
2 : 0
Сан-Жоау Вер
Паредиш
4 : 1
У Элваш
Торринсе
3 : 2 ДВ
Лейрия
Насьонал
2 : 1
Шавиш
Лузитания Лороза
2 : 0
Синтренсе
Порту
0 : 3
Ош Сандиненсеш
АВС
0 : 2
Варзим
Боавишта
1 : 0
Пенафиел
СК Лузитания
2 : 3 ДВ
1/16 финала
Спортинг
Амаранти
6 : 0
СК Лузитания
Сан-Жоау Вер
0 : 2
Алверка
Риу Аве
2 : 2 2 : 4
Лузитану де Эвора
АВС
3 : 2
Арока
Фаренсе
1 : 2
Витория Гимарайнш
Лейрия
2 : 0
Лейшойнш
Брага
0 : 2
Каза Пия
Шавиш
23.11
Бенфика
Эштрела
23.11
Тирсенсе
Бриту
24.11
Вила Реал
Жил Висенте
24.11
Оливейра Оспиталь
Синфайнш
24.11
Ковильян
Ребордоза
24.11
Фамаликан
Санта-Клара
24.11
Морейренсе
Порту
24.11
Варзим
У Элваш
24.11
1/8 финала
A11
Сан-Жоау Вер
03.12
A10
A15
03.12
Брага
Лузитану де Эвора
03.12
A09
A12
03.12
Фаренсе
A08
03.12
Спортинг
A14
03.12
A07
Риу Аве
03.12
A16
Витория Гимарайнш
03.12

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