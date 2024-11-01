Морейренсе - Порту 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Португалии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Порту, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Порту
Порту
История личных встреч
|20.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|14.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|5 : 0
|26.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|04.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 0
|20.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|6 : 1
|11.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 4
|08.02.2019
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|18.12.2018
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 3
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|28.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 5
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Певидем
Маритиму
|2 : 1 ДВ
| Паредиш
Вилаверденсе
|3 : 2
| Ош Мариалваш
Тондела
|2 : 1
| Сан-Жоау Вер
Серпа
|1 : 0
| Лузитания Лороза
Визела
|4 : 3 ДВ
1/32 финала
| Портимоненсе
Спортинг
|1 : 2
| Ош Белененсеш
Жил Висенте
|0 : 2
| Атлетико Лиссабон
Риу Аве
|1 : 3 ДВ
| Гондомар
Санта-Клара
|0 : 1
| Амора
Каза Пия
|0 : 5
| Сантарем
Морейренсе
|1 : 2
| Амаранти
Жувентуде Лаженсе
|6 : 1
| Оливейра Оспиталь
Мафра
|1 : 0
| Калдаш
Тирсенсе
|1 : 2
| Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
|1 : 3
| Анадия
Эштрела
|1 : 3 ДВ
| 1 Дезембру
Брага
|1 : 2
| Певидем
Бенфика
|0 : 2
| Санжуаненсе
Фаренсе
|2 : 4
| Лузитану де Эвора
Эшторил
|0 : 0 4 : 3
| Мария да Фонте
Арока
|0 : 5
| Ош Мариалваш
Ребордоза
|1 : 2
| Алпендорада
Синфайнш
|1 : 2 ДВ
| Лагоа
Фамаликан
|0 : 2
| Алверка
Перу Пинейру
|3 : 0
| Лейшойнш
Алкайнш
|2 : 1
| Ковильян
Монкарапашенсе
|3 : 2
| Бриту
Мора
|1 : 0
| Вила Реал
Атлетико Аркуш
|2 : 0
| Сан-Жоау Вер
Паредиш
|4 : 1
| У Элваш
Торринсе
|3 : 2 ДВ
| Лейрия
Насьонал
|2 : 1
| Шавиш
Лузитания Лороза
|2 : 0
| Синтренсе
Порту
|0 : 3
| Ош Сандиненсеш
АВС
|0 : 2
| Варзим
Боавишта
|1 : 0
| Пенафиел
СК Лузитания
|2 : 3 ДВ
1/16 финала
| Спортинг
Амаранти
|6 : 0
| СК Лузитания
Сан-Жоау Вер
|0 : 2
| Алверка
Риу Аве
|2 : 2 2 : 4
| Лузитану де Эвора
АВС
|3 : 2
| Арока
Фаренсе
|1 : 2
| Витория Гимарайнш
Лейрия
|2 : 0
| Лейшойнш
Брага
|0 : 2
| Каза Пия
Шавиш
|23.11
| Бенфика
Эштрела
|23.11
| Тирсенсе
Бриту
|24.11
| Вила Реал
Жил Висенте
|24.11
| Оливейра Оспиталь
Синфайнш
|24.11
| Ковильян
Ребордоза
|24.11
| Фамаликан
Санта-Клара
|24.11
| Морейренсе
Порту
|24.11
| Варзим
У Элваш
|24.11
1/8 финала
| A11
Сан-Жоау Вер
|03.12
| A10
A15
|03.12
| Брага
Лузитану де Эвора
|03.12
| A09
A12
|03.12
| Фаренсе
A08
|03.12
| Спортинг
A14
|03.12
| A07
Риу Аве
|03.12
| A16
Витория Гимарайнш
|03.12