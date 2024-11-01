Венеция - Лечче 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
25 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Лечче, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Лечче
Лечче
|35
|вр
|Филип Станкович
|4
|зщ
|Джей Идзес
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|33
|зщ
|Марин Шверко
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|9
|нп
|Никола Крстович
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Лука Готти
История личных встреч
|20.05.2021
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение - 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|17.05.2021
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|16.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 29-й тур
|2 : 3
|05.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 10-й тур
|2 : 2
|11.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|1 : 1
|22.09.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 4-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|08.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|13
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|12
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|11
|18
|9
|Удинезе
|12
|16
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Рома
|13
|13
|13
|Парма
|13
|12
|14
|Верона
|13
|12
|15
|Кальяри
|13
|11
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Комо
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Монца
|13
|9
| 19
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8