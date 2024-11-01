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Венеция - Лечче 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
25 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Венеция
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Лечче, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Лечче
Лечче
35 Сербия вр Филип Станкович
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
30 Австрия зщ Михаэль Свобода
33 Хорватия зщ Марин Шверко
27 Италия зщ Антонио Кандела
7 Италия зщ Франческо Дзампано
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
6 США пз Джанлука Бузио
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Мали пз Лассана Кулибали
20 Албания пз Юльбер Рамадани
8 Тунис пз Хамза Рафья
9 Черногория нп Никола Крстович
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Лука Готти
История личных встреч
20.05.2021 Италия - Серия B Плей-офф за повышение - 1/2 финала. 2-й матч Лечче1 : 1Венеция
17.05.2021 Италия - Серия B Плей-офф за повышение - 1/2 финала. 1-й матч Венеция1 : 0Лечче
16.03.2021 Италия - Серия B Серия B. 29-й тур Венеция2 : 3Лечче
05.12.2020 Италия - Серия B Серия B. 10-й тур Лечче2 : 2Венеция
11.02.2019 Италия - Серия B Серия B. 23-й тур Венеция1 : 1Лечче
22.09.2018 Италия - Серия B Серия B. 4-й тур Лечче2 : 1Венеция
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Венеция1 : 2
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Венеция
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Венеция3 : 2
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 2Венеция
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Венеция0 : 2
08.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Лечче1 : 1
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Лечче
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Лечче1 : 0
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 0Лечче
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Лечче0 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Аталанта1328
4
Лига чемпионов
Фиорентина1328
5
Лига Европы
Ювентус1325
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1225
7 Милан1219
8 Болонья1118
9 Удинезе1216
10 Эмполи1215
11 Торино1315
12 Рома1313
13 Парма1312
14 Верона1312
15 Кальяри1311
16 Дженоа1311
17 Комо1310
18
Зона вылета
Монца139
19
Зона вылета
Лечче129
20
Зона вылета
Венеция128

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