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Пуща - Видзев 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
25 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Пуща
Видзев

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Видзев, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пуща
Неполомице
Видзев
Лодзь
История личных встреч
11.12.2023 Польша - Экстракласса 18-й тур Пуща1 : 0Видзев
23.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Видзев3 : 2Пуща
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Пуща
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Пуща2 : 0
25.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Пуща
21.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 0Пуща
04.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Пуща0 : 6
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Видзев2 : 0
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 1Видзев
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Видзев0 : 2
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 4Видзев
04.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Видзев0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1637
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1633
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1632
4 Краковия1629
5 Легия1628
6 Погонь1625
7 Мотор1624
8 Гурник З1624
9 Видзев1522
10 Пяст1620
11 ГКС Катовице1619
12 Сталь1618
13 Заглембе Л1618
14 Корона1617
15 Радомяк1516
16
Зона вылета
Пуща1511
17
Зона вылета
Лехия1611
18
Зона вылета
Шлёнск1510

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