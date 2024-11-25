Пуща - Видзев 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
25 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Видзев, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пуща
Неполомице
Видзев
Лодзь
История личных встреч
|11.12.2023
|Польша - Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|3 : 2
|10.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 0
|25.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|21.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 6
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|3 : 4
|04.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|16
|37
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|16
|33
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|16
|32
|4
|Краковия
|16
|29
|5
|Легия
|16
|28
|6
|Погонь
|16
|25
|7
|Мотор
|16
|24
|8
|Гурник З
|16
|24
|9
|Видзев
|15
|22
|10
|Пяст
|16
|20
|11
|ГКС Катовице
|16
|19
|12
|Сталь
|16
|18
|13
|Заглембе Л
|16
|18
|14
|Корона
|16
|17
|15
|Радомяк
|15
|16
| 16
Зона вылета
|Пуща
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Лехия
|16
|11
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|15
|10