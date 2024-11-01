Аль-Айн - Аль-Ахли 25 Ноября прямая трансляция
25 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Айн - Аль-Ахли, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Аль-Ахли
Джидда, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Эрнан Креспо
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|11.04.2017
|Лига чемпионов АФК - 2017
|Группа C. 4-й тур
|2 : 2
|13.03.2017
|Лига чемпионов АФК - 2017
|Группа C. 3-й тур
|2 : 2
|05.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 4-й тур
|5 : 1
|21.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|4 : 5
|01.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|4 : 2
|16.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 1-й тур
|1 : 1
|25.05.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Финал. 2-й матч
|5 : 1
|22.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|10-й тур
|2 : 0
|04.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 4-й тур
|5 : 1
|31.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Запад
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Аль-Ахли
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Аль-Наср
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Аль-Садд
|4
|8
| 5
1/8 финала
|Аль-Васл
|4
|7
| 6
1/8 финала
|Аль-Гарафа
|4
|4
| 7
1/8 финала
|Аль-Райян
|4
|3
| 8
1/8 финала
|Эстегляль
|4
|3
|9
|Персеполис
|4
|2
|10
|Пахтакор
|4
|2
|11
|Аль-Шорта
|4
|2
|12
|Аль-Айн
|4
|1
Восток
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Виссел Кобе
|4
|10
| 2
1/8 финала
|Кванджу
|4
|9
| 3
1/8 финала
|Иокогама Ф. Маринос
|4
|7
| 4
1/8 финала
|Джохор Дарул Тазим
|4
|7
| 5
1/8 финала
|Шанхай Шэньхуа
|4
|7
| 6
1/8 финала
|Бурирам Юнайтед
|4
|7
| 7
1/8 финала
|Пхохан Стилерс
|4
|6
| 8
1/8 финала
|Кавасаки Фронтале
|4
|6
|9
|Шаньдун Тайшань
|4
|4
|10
|Шанхай Порт
|4
|4
|11
|Сентрал Кост Маринерс
|4
|1
|12
|Ульсан Хёндэ
|4
|0