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Аль-Айн - Аль-Ахли 25 Ноября прямая трансляция

25 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур
Аль-Айн
Аль-Ахли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Айн - Аль-Ахли, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Аль-Ахли
Джидда, Саудовская Аравия
Главные тренеры
АргентинаЭрнан Креспо
ГерманияМаттиас Яйссле
История личных встреч
11.04.2017Лига чемпионов АФК - 2017Группа C. 4-й турАль-Айн2 : 2Аль-Ахли
13.03.2017Лига чемпионов АФК - 2017Группа C. 3-й турАль-Ахли2 : 2Аль-Айн
05.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й тур5 : 1Аль-Айн
21.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й турАль-Айн4 : 5
01.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур4 : 2Аль-Айн
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турАль-Айн1 : 1
25.05.2024Лига чемпионов АФК - 2024Финал. 2-й матчАль-Айн5 : 1
22.11.2024Саудовская Аравия — Про-Лига11-й тур0 : 1Аль-Ахли
08.11.2024Саудовская Аравия — Про-Лига10-й турАль-Ахли2 : 0
04.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й турАль-Ахли5 : 1
31.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига9-й тур1 : 0Аль-Ахли
25.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига8-й турАль-Ахли1 : 1
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль412
2
1/8 финала
Аль-Ахли412
3
1/8 финала
Аль-Наср410
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Гарафа44
7
1/8 финала
Аль-Райян43
8
1/8 финала
Эстегляль43
9 Персеполис42
10 Пахтакор42
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн41
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
5
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед47
7
1/8 финала
Пхохан Стилерс46
8
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
9 Шаньдун Тайшань44
10 Шанхай Порт44
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

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