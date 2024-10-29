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Слован Бр - Милан 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
26 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Слован Бр
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Милан, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Милан
Милан, Италия
71 Словакия вр Доминик Такач
4 Грузия зщ Гурам Кашия
12 Словения зщ Кенан Байрич
6 Австрия зщ Кевин Виммер
28 Панама пз Сесар Блэкман
88 Греция пз Кириакос Саввидис
33 Словакия пз Юрай Куцка
11 Армения нп Тигран Барсегян
13 Словакия нп Давид Стрелец
93 Того нп Иджесси Метсоко
21 Словакия нп Роберт Мак
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США пз Кристиан Пулишич
10 Португалия пз Рафаэл Леау
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
90 Англия нп Тэмми Абрахам
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
22.11.2024 Словакия — Суперлига 15-й тур 1 : 1Слован Бр
09.11.2024 Словакия — Суперлига 14-й тур Слован Бр3 : 1
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Слован Бр1 : 4
02.11.2024 Словакия — Суперлига 13-й тур 1 : 3Слован Бр
30.10.2024 Словакия — Суперлига 3-й тур 2 : 3Слован Бр
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Милан0 : 0
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 3Милан
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 3Милан
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 1Милан
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Милан0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Аталанта48
10
Плей-офф
Манчестер Сити47
11
Плей-офф
Ювентус47
12
Плей-офф
Арсенал47
13
Плей-офф
Байер47
14
Плей-офф
Лилль47
15
Плей-офф
Селтик47
16
Плей-офф
Динамо З47
17
Плей-офф
Бавария46
18
Плей-офф
Реал Мадрид46
19
Плей-офф
Бенфика46
20
Плей-офф
Милан46
21
Плей-офф
Фейеноорд46
22
Плей-офф
Брюгге46
23
Плей-офф
Атлетико М46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Спарта П44
27 Штутгарт44
28 Шахтёр44
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр40

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