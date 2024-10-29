Слован Бр - Милан 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 30000
26 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Милан, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Милан
Милан, Италия
|71
|вр
|Доминик Такач
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|28
|пз
|Сесар Блэкман
|88
|пз
|Кириакос Саввидис
|33
|пз
|Юрай Куцка
|11
|нп
|Тигран Барсегян
|13
|нп
|Давид Стрелец
|93
|нп
|Иджесси Метсоко
|21
|нп
|Роберт Мак
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|22.11.2024
|Словакия — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Словакия — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 4
|02.11.2024
|Словакия — Суперлига
|13-й тур
|1 : 3
|30.10.2024
|Словакия — Суперлига
|3-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Милан
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Спарта П
|4
|4
|27
|Штутгарт
|4
|4
|28
|Шахтёр
|4
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0