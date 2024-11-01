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Спортинг - Арсенал 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Спортинг
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арсенал, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Арсенал
Лондон, Англия
1УругвайврФранко Израэль
2БразилиязщМатеус Рейс
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
57ПортугалияпзДжовани Кенда
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
10АнглиянпМаркус Эдвардс
22ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглиянпБукайо Сака
29ГерманиянпКай Хаверц
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
16.03.2023Лига Европы1/8 финала. 2-й матчАрсенал1 : 1 3 : 5Спортинг
09.03.2023Лига Европы1/8 финала. 1-й матчСпортинг2 : 2Арсенал
08.11.2018Лига ЕвропыГруппа E. 4-й турАрсенал0 : 0Спортинг
25.10.2018Лига ЕвропыГруппа E. 3-й турСпортинг0 : 1Арсенал
22.11.2024Кубок Португалии1/16 финалаСпортинг6 : 0
10.11.2024Португалия — Примейра11-й тур2 : 4Спортинг
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турСпортинг4 : 1
01.11.2024Португалия — Примейра10-й турСпортинг5 : 1
26.10.2024Португалия — Примейра9-й тур0 : 3Спортинг
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турАрсенал3 : 0
10.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур1 : 1Арсенал
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Арсенал
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур1 : 0Арсенал
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала0 : 3Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Спортинг» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Аталанта48
10
Плей-офф
Манчестер Сити47
11
Плей-офф
Ювентус47
12
Плей-офф
Арсенал47
13
Плей-офф
Байер47
14
Плей-офф
Лилль47
15
Плей-офф
Селтик47
16
Плей-офф
Динамо З47
17
Плей-офф
Бавария46
18
Плей-офф
Реал Мадрид46
19
Плей-офф
Бенфика46
20
Плей-офф
Милан46
21
Плей-офф
Фейеноорд46
22
Плей-офф
Брюгге46
23
Плей-офф
Атлетико М46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Спарта П44
27 Штутгарт44
28 Шахтёр44
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр40

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