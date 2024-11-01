Спортинг - Арсенал 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арсенал, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Арсенал
Лондон, Англия
|1
|вр
|Франко Израэль
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|57
|пз
|Джовани Кенда
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|29
|нп
|Кай Хаверц
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Микель Артета
История личных встреч
|16.03.2023
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 5
|09.03.2023
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|08.11.2018
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|0 : 0
|25.10.2018
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|0 : 1
|22.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|6 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 4
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|01.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|5 : 1
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Спортинг» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Милан
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Спарта П
|4
|4
|27
|Штутгарт
|4
|4
|28
|Шахтёр
|4
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0