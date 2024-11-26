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Бавария - ПСЖ 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Бавария
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - ПСЖ, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманиязщЙозуа Киммих
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8ГерманияпзЛеон Горецка
17ФранцияпзМайкл Олисе
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
87ПортугалияпзЖоау Невеш
10ФранциянпУсман Дембеле
11ИспаниянпМарко Асенсио
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
08.03.2023Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБавария2 : 0ПСЖ
14.02.2023Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСЖ0 : 1Бавария
13.04.2021Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчПСЖ0 : 1Бавария
07.04.2021Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчБавария2 : 3ПСЖ
23.08.2020Лига чемпионовФиналПСЖ0 : 1Бавария
21.07.2018Международный кубок чемпионов - 2018Международный кубок чемпионовБавария3 : 1ПСЖ
05.12.2017Лига чемпионовГруппа B. 6-й турБавария3 : 1ПСЖ
27.09.2017Лига чемпионовГруппа B. 2-й турПСЖ3 : 0Бавария
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБавария3 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 1Бавария
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБавария1 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБавария3 : 0
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала0 : 4Бавария
22.11.2024Франция — Лига 112-й турПСЖ3 : 0
09.11.2024Франция — Лига 111-й тур2 : 4ПСЖ
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турПСЖ1 : 2
02.11.2024Франция — Лига 110-й турПСЖ1 : 0
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур0 : 3ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Аталанта48
10
Плей-офф
Манчестер Сити47
11
Плей-офф
Ювентус47
12
Плей-офф
Арсенал47
13
Плей-офф
Байер47
14
Плей-офф
Лилль47
15
Плей-офф
Селтик47
16
Плей-офф
Динамо З47
17
Плей-офф
Бавария46
18
Плей-офф
Реал Мадрид46
19
Плей-офф
Бенфика46
20
Плей-офф
Милан46
21
Плей-офф
Фейеноорд46
22
Плей-офф
Брюгге46
23
Плей-офф
Атлетико М46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Спарта П44
27 Штутгарт44
28 Шахтёр44
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр40

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