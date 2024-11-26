Бавария - ПСЖ 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - ПСЖ, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
ПСЖ
Париж, Франция
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|пз
|Майкл Олисе
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Марко Асенсио
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Луис Энрике
История личных встреч
|08.03.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|14.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|13.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|07.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|23.08.2020
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|21.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|05.12.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|3 : 1
|27.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|22.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Милан
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Спарта П
|4
|4
|27
|Штутгарт
|4
|4
|28
|Шахтёр
|4
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0