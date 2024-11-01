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Бёрнли - Ковентри Сити 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
26 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Бёрнли
Ковентри Сити

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ковентри Сити, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
14.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турБёрнли1 : 0Ковентри Сити
08.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турКовентри Сити0 : 1Бёрнли
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур0 : 1Бёрнли
10.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турБёрнли1 : 0
07.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур0 : 0Бёрнли
03.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур1 : 0Бёрнли
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турБёрнли0 : 0
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турКовентри Сити2 : 2
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур2 : 2Ковентри Сити
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турКовентри Сити1 : 2
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур0 : 3Ковентри Сити
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турКовентри Сити3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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