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Норвич Сити - Плимут Аргайл 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
26 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Норвич Сити
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Плимут Аргайл
Плимут
История личных встреч
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Норвич Сити2 : 1Плимут Аргайл
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Плимут Аргайл6 : 2Норвич Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Норвич Сити
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Норвич Сити0 : 2
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 2 : 0Норвич Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 1Норвич Сити
27.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Норвич Сити3 : 3
22.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Плимут Аргайл2 : 2
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Плимут Аргайл1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 3 : 0Плимут Аргайл
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Плимут Аргайл3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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