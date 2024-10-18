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Виссел Кобе - Сентрал Кост Маринерс 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур
Виссел Кобе
Сентрал Кост Маринерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виссел Кобе - Сентрал Кост Маринерс, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виссел Кобе
Кобе, Япония
Сентрал Кост Маринерс
Госфорд, Австралия
История личных встреч
10.11.2024 Япония — Джей-лига 36-й тур 1 : 1Виссел Кобе
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур Виссел Кобе2 : 0
01.11.2024 Япония — Джей-лига 35-й тур Виссел Кобе2 : 0
23.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур 0 : 2Виссел Кобе
18.10.2024 Япония — Джей-лига 34-й тур Виссел Кобе0 : 2
22.11.2024 Австралия — А-лига 5-й тур 1 : 2Сентрал Кост Маринерс
10.11.2024 Австралия — А-лига 4-й тур Сентрал Кост Маринерс0 : 3
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур Сентрал Кост Маринерс2 : 2
02.11.2024 Австралия — А-лига 3-й тур Сентрал Кост Маринерс0 : 0
26.10.2024 Австралия — А-лига 2-й тур 1 : 1Сентрал Кост Маринерс
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли515
2
1/8 финала
Аль-Наср513
3
1/8 финала
Аль-Хиляль412
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Райян54
7
1/8 финала
Эстегляль54
8
1/8 финала
Аль-Гарафа54
9 Персеполис53
10 Пахтакор53
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн51
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
5
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед47
7
1/8 финала
Пхохан Стилерс46
8
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
9 Шаньдун Тайшань44
10 Шанхай Порт44
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

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