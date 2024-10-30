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Селтик - Брюгге 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Селтик
Брюгге

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Брюгге, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1ДанияврКаспер Шмейхель
2КанадазщАлистер Джонстон
6СШАзщОстон Трасти
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
3ШотландиязщГрег Тейлор
27БельгияпзАрне Энгелс
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
41ЯпонияпзРео Хататэ
10ГерманиянпНиколас-Геррит Кюн
8ЯпониянпКиого Фурухаси
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
22БельгияврСимон Миньоле
65БельгиязщХоакин Сейс
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
55БельгиязщМаксим Де Кёйпер
15НигерияпзРафаэль Оньедика
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
7ДанияпзАндреас Сков Ольсен
20БельгияпзХанс Ванакен
8ГрецияпзХристос Дзолис
9ИспаниянпФерран Жутгла
Главные тренеры
Северная ИрландияБрендан Роджерс
БельгияНики Хайен
История личных встреч
23.11.2024Шотландия — Премьер-лига13-й тур1 : 4Селтик
10.11.2024Шотландия — Премьер-лига12-й тур0 : 2Селтик
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турСелтик3 : 1
02.11.2024Шотландия — Кубок лиги1/2 финалаСелтик6 : 0
30.10.2024Шотландия — Премьер-лига10-й турСелтик2 : 0
23.11.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 15-й турБрюгге7 : 0
10.11.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 14-й тур2 : 2Брюгге
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБрюгге1 : 0
02.11.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й тур0 : 1Брюгге
30.10.2024Кубок Бельгии1/16 финалаБрюгге6 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Атлетико М59
10
Плей-офф
Милан59
11
Плей-офф
Аталанта48
12
Плей-офф
Манчестер Сити47
13
Плей-офф
Ювентус47
14
Плей-офф
Арсенал47
15
Плей-офф
Байер47
16
Плей-офф
Лилль47
17
Плей-офф
Селтик47
18
Плей-офф
Динамо З47
19
Плей-офф
Бавария46
20
Плей-офф
Реал Мадрид46
21
Плей-офф
Бенфика46
22
Плей-офф
Фейеноорд46
23
Плей-офф
Брюгге46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Штутгарт44
27 Шахтёр44
28 Спарта П54
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр50

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