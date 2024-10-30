Селтик - Брюгге 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Брюгге, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|6
|зщ
|Остон Трасти
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|27
|пз
|Арне Энгелс
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|41
|пз
|Рео Хататэ
|10
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|8
|нп
|Киого Фурухаси
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|22
|вр
|Симон Миньоле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|30
|пз
|Ардон Яшари
|7
|пз
|Андреас Сков Ольсен
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|9
|нп
|Ферран Жутгла
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Ники Хайен
История личных встреч
|23.11.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|10.11.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|1/2 финала
|6 : 0
|30.10.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|7 : 0
|10.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 14-й тур
|2 : 2
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 18
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 19
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Штутгарт
|4
|4
|27
|Шахтёр
|4
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|5
|0